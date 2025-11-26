IR A
IR A

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

La reciente propuesta del servicio de streaming más popular a nivel mundial cuenta con tres temporadas.

La serie está causando furor en Netflix.

La serie está causando furor en Netflix.

  • Netflix estrenó "Ausente", un thriller psicológico estadounidense que genera gran interés y conversación global desde su llegada a la plataforma.
  • La serie mantiene tensión constante y giros inesperados, explorando la percepción de la realidad y dilemas morales de sus personajes.
  • Con tres temporadas completas disponibles, los suscriptores pueden sumergirse en la evolución de Emily Byrne, agente del FBI que reaparece tras seis años desaparecida.
  • La trama combina amnesia, trauma y nuevas investigaciones de asesinatos, convirtiendo a Emily en sospechosa y ofreciendo un thriller intenso sobre identidad, traición y recuperación.

Netflix sorprende nuevamente a sus suscriptores con la incorporación de un thriller estadounidense que captura de inmediato la atención de la audiencia global. Esta producción genera conversación en redes sociales pocas horas después de su estreno en el catálogo, reflejando el interés constante de los usuarios por contenidos de suspenso capaces de generar expectativa y debate entre los espectadores.

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
Te puede interesar:

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

La serie titulada "Ausente" despierta un renovado entusiasmo por los thrillers psicológicos. Su llegada a Netflix impulsa el interés por historias que buscan desestabilizar y dejar interrogantes abiertos en la mente del espectador. La narrativa se distingue por mantener la tensión constante y jugar con la percepción de la realidad, convirtiendo cada episodio en una experiencia inmersiva y llena de giros inesperados.

netflix-ausente-serie

El alcance de la trama se refleja en su extensión: la serie cuenta con tres temporadas completas disponibles en la plataforma. Esto permite a los suscriptores sumergirse plenamente en la historia y en la evolución de los personajes, quienes enfrentan dilemas morales y situaciones límite. La disponibilidad de todas las temporadas asegura horas de entretenimiento para los fanáticos del suspenso, consolidando a "Ausente" como una de las propuestas más destacadas del género en Netflix.

Sinopsis de Ausente, la serie psicológica del momento en Netflix

La trama de "Ausente" (Absentia en su título original) sigue a Emily Byrne (interpretada por Stana Katic), una agente del FBI en Boston dedicada a la persecución de un peligroso asesino en serie. La investigación toma un giro dramático cuando Emily desaparece sin dejar rastro y se la da por muerta, mientras su presunto asesino, Conrad Barlow, termina condenado y encarcelado. Este hecho marca un trágico quiebre en su carrera y vida, obligando a su esposo, también agente del FBI, Nick Durand, a reconstruir su existencia y criar a su hijo, cerrando un doloroso capítulo de seis años.

Seis años después de su supuesta muerte, Emily aparece con vida en una cabaña en medio del bosque, sin recuerdos de lo ocurrido durante su cautiverio. Su regreso inesperado desordena por completo la vida de quienes la rodean. Al reincorporarse, enfrenta una realidad fragmentada: su esposo se ha casado con Alice, quien crió a su hijo, y la vida que conoció ha sido borrada y reemplazada. Este impacto emocional y psicológico constituye el motor que impulsa la narrativa.

netflix-ausente

La recuperación de Emily se ve complicada por una doble amenaza. Por un lado, debe lidiar con la amnesia y el trauma de su secuestro, intentando reconstruir los fragmentos de su memoria y descubrir quién la mantuvo cautiva y con qué propósito. Por otro lado, su reaparición coincide con una nueva serie de asesinatos que parecen repetir la misma firma del caso que investigaba antes de desaparecer. Esta escalada de crímenes la coloca rápidamente en la posición de principal sospechosa, poniendo a prueba la confianza de antiguos compañeros y de su propia familia.

En esencia, "Ausente" es un thriller psicológico intenso que explora los límites de la identidad, el trauma y la traición. A lo largo de sus tres temporadas, la serie sigue a Emily en una lucha solitaria por limpiar su nombre, recuperar los recuerdos perdidos y desenredar una conspiración que se mantiene profundamente enraizada en su pasado y entorno. La trama desafía constantemente la mente del espectador, mientras Emily, una superviviente incansable, confronta no solo a sus captores, sino también la posibilidad de haber cambiado de formas inimaginables.

Tráiler de Ausente

Embed - Absentia [Trailer] oficial

Reparto de Ausente

  • Stana Katic: Emily Byrne
  • Patrick Heusinger: Nick Durand
  • Cara Theobold: Alice Durand
  • Neil Jackson: Jack Byrne
  • Angel Bonanni: Tommy Gibbs
  • Bruno Bichir: Dr. Daniel Vega
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Stranger Things y las 5 claves para empezar a ver la última temporada

5 claves para entender la última temporada de Stranger Things

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Durante la cuarta temporada, Vecna causó varias muertes y estragos en el extraño pueblo de Hawkins. 
play

De qué trata la quinta y última temporada de Stranger Things

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

Desapariciones, secretos ocultos y vínculos turbios son el hilo conductor de estas historias adictivas.
play

Dos series en Netflix que tenés que ver si te gustó La bestia en mí

últimas noticias

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf

Crimen de Diego Fernández: audiencia clave para definir el sobreseimiento de Cristian Graf

Hace 10 minutos
El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados

Hace 11 minutos
Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 15 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 29 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 39 minutos