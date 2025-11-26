La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva Basado en una historia real, este drama histórico de la plataforma de streaming cuenta cómo la primera millonaria afroamericana de los Estados Unidos luchó contra el racismo, construyó un imperio que derribó barreras y amasó una fortuna.







Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer. Netflix

El catálogo de Netflix tiene producciones para todos los gustos y, entre ellas, algunas se destacan por combinar varios elementos que llaman la atención de los suscriptores. Este es el caso de una serie de época de solo cuatro capítulos que está basada en una historia real, inspiracional y muy emotiva.

Se trata de Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma, una miniserie de 2020 protagonizada por Octavia Spencer, actriz que ganó el Oscar gracias a su papel en The Help. A modo de ficción, cuenta la historia de la primera mujer afroamericana de Estados Unidos que se hizo millonaria por mérito propio.

A comienzos del siglo XX, en una sociedad fuertemente marcada por el racismo y los prejuicios, Walker derribó barreras y amasó una fortuna gracias a su empresa de productos de belleza. No solo triunfó como empresaria, sino que también abrió camino para quienes vinieron detrás de ella, y ese inspirador viaje quedó retratado en la serie de Netflix.

Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma Netflix Netflix: sinopsis de Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma Sarah Breedlove es una humilde mujer afroamericana que, como consecuencia de los productos que utiliza en su trabajo de lavandera, empieza a ver cómo se le cae el cabello. Preocupada y golpeada en su autoestima, acude a Addie, una mujer que la ayuda con su receta casera y hace que le vuelva a crecer el pelo.

Para mostrarle su agradecimiento, se ofrece a vender su producto, pero Addie la rechaza y le dice que las demás mujeres nunca le comprarían a alguien como ella. La determinación de Sarah por demostrarle que se equivoca la llevarán a construir su propio imperio de productos de belleza y a convertirse en Madam C.J. Walker, la primera afroamericana millonaria por mérito propio.

Octavia Spencer como Madam C. J. Walker

Tiffany Haddish como Leila.

Carmen Ejogo como Addie.

Garrett Morris como Cleophus Walker.

Kevin Carroll como Ransom.

J. Alphonse Nicholson como John Robinson.

Blair Underwood como Charles Joseph Walker.