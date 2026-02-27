27 de febrero de 2026 Inicio
Es argentino y se volvió viral por querer ser un therian dálmata: cuál es su historia

El caso abrió una conversación sobre identidades, comunidades digitales y nuevas formas de expresión.

  • Un argentino de 42 años se mudó de Buenos Aires a Tulum. Adoptó públicamente la identidad de un perro dálmata. Se define como “therian”.
  • El caso se viralizó por videos publicados en TikTok. El creador Carlos Name difundió los clips.
  • En los videos se lo ve ladrar, rascarse y rechazar el baño. Además contó que su dieta se basa principalmente en croquetas.
  • Su cuidadora afirma que también mantiene una vida profesional normal. En su entorno aseguran que esta identidad le aporta contención emocional.

Un joven argentino que actualmente vive en México se volvió viral en redes sociales por una decisión que despertó sorpresa y debate. Su historia comenzó a circular con fuerza luego de que compartiera públicamente su deseo de identificarse como un “therian dálmata ”, una expresión que generó curiosidad y miles de comentarios.

Instalado en territorio mexicano desde hace un tiempo, el protagonista contó cómo fue su proceso personal y qué lo llevó a adoptar esta identidad. Recordemos que el término “therian” hace referencia a personas que sienten una conexión profunda con un animal específico, más allá de lo simbólico, y que integran esa percepción en su vida cotidiana.

Cuál es la historia del argentino que se reconoce como therian dálmata y se volvió viral

therian argentino en mexico

Un hombre argentino de 42 años decidió dejar su vida en Buenos Aires para instalarse en Tulum, México, donde comenzó a presentarse públicamente como un “therian” con identidad de perro dálmata. El caso tomó notoriedad a partir de una serie de videos difundidos por el creador de contenido Carlos Name en TikTok, donde se lo observa actuando acorde a esa autopercepción: ladra, se rasca y asegura que no le gusta bañarse.

De acuerdo con el material compartido, su rutina incluye una alimentación basada principalmente en croquetas de distintas marcas y sabores, además de visitas periódicas a un veterinario. En los registros también aparece su cuidadora, quien explicó que, más allá de esa faceta, mantiene una vida laboral activa. “El señor Pablo tiene una vida normal”, afirmó, y aclaró que no se encuentra caracterizado como perro todo el tiempo, sino que alterna ambas dimensiones.

Personas cercanas sostienen que asumirse como therian le brinda herramientas emocionales para afrontar situaciones difíciles. Según su cuidadora, esta identidad le proporciona una sensación de control y fortaleza para atravesar momentos de estrés, ansiedad o soledad, lo que contribuye, desde su perspectiva, a su bienestar personal.

