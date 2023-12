Sorpresivo: un campeón del mundo con la Selección se reconcilió con su novia

En este caso, se rumoreó que Enzo Fernández se había separado de Valentina Cervantes , pareja y madre de su hija porque no había interacción entre ellos en las redes sociales. Sucede que hubo una crisis entre ellos y quedó evidenciada.

Enzo lomaspopu Redes sociales

La joven Valentina subió una foto con su hija con el pie de foto con una frase: “Sumando momentos mágicos juntas”. Durante más de tres días no hubo interacción entre ambos, de hecho, él no le puso like a esa foto.

Enzo lomaspopu Redes sociales

Eso generó una especie de crisis, pero todo se solucionó. Volvieron a tener interacciones, él fue a esa imagen le dio like y todo parece indicar que la relación volvió a la normalidad.

Bomba: se separó una estrella de fútbol mundial a pocas semanas de ser padre

Tras una relación de constantes idas y vueltas, Bruna Biancardi confirmó que se separó de Neymar Jr a pocas semanas de haberse convertido en padres. La mediática aclaró en un posteo de Instagram que ya no eran pareja así le dejaban de notificar sobre supuestas “infidelidades”.

Neymar pareja Redes sociales

Sin embargo, en el medio del nacimiento, el jugador fue acusado de cometer infidelidades. El brasilero publicó una carta pidiéndole disculpas: “Te necesito en mi vida, me he disculpado por mis errores en privado, pero es justo que lo haga públicamente".

Pero luego de varias semanas, Biancardi volvió a aclarar: "Se trata de un asunto privado, pero como a diario estoy expuesta a noticias, suposiciones y bromas, les informo que no tengo pareja. Somos los padres de Mavie, y ésa es la razón de nuestro vínculo". ¿Fin definitivo del amor?