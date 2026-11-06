El papa León XIV llega a la Argentina: seguí en vivo todo el recorrido

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

El presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, manifestó su optimismo en diálogo con C5N sobre el flujo de personas visitantes por la visita del sumo pontífice: "Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes".

En tal sentido, hizo alusión a la demanda desde otros países sobre las prestaciones vinculadas al turismo: "Chile y Brasil pidieron reservas para ir a ver al Papa. Estamos esperando mucha concurrencia y un alto consumo de servicios turísticos". Ante esta situación, remarcó que las reservas hoteleras en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Ceballos se encuentran al tope.

Por lo pronto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anticipó que habrá cortes de tránsito en las avenidas Circunvalación y Colón, además del microcentro, donde se montarán áreas blindadas desde 24 horas antes del arribo del sumo pontífice. Además, el martes será feriado en la provincia mediterránea para favorecer la participación de los seguidores y el operativo de seguridad.

También habrá entre 7.300 y 7.500 voluntarios, que fueron seleccionados después de que 25.000 personas se registraran inicialmente. El sitio El Papa en Argentina, lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina, informó que el voluntariado realizará tareas de "misión, bienestar y acompañamiento, formación y espiritualidad, logística, y acreditación y registro".