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Máxima expectativa

El papa León XIV llega a la Argentina: seguí en vivo todo el recorrido

El sumo pontífice abordó el Airbus A330-900 de Ita Airways y partió rumbo a Uruguay, primer destino de su gira. Tras trece horas de vuelo, llegará a Montevideo, donde permanecerá hasta el domingo.

- 6 de noviembre 2026 - 07:30
El Papa está en viaje rumbo a Uruguay el primer país que visitará en su gira por Sudamérica. 

El Papa está en viaje rumbo a Uruguay el primer país que visitará en su gira por Sudamérica. 

Vatican News

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Crece la expectativa ante el arribo del papa León XIV a Sudamérica, donde realizará una gira por Uruguay, Argentina y Perú. Cerca de las 6 de la mañana, hora local, el sumo pontífice abordó el Airbus A330-900 de Ita Airways y partió rumbo a Uruguay, donde arribará tras trece horas y media de viaje.

En Argentina crece la expectativa ante la visita del Papa, la última había sido de Juan Pablo II en 1982, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, se preparan para poder recibirlo con un gran operativo tanto de seguridad como para poder acoger a los fieles de todo el país que se movilizarán este fin de semana largo.

Según lo difundido por el Vaticano, el Papa León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

El presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta, manifestó su optimismo en diálogo con C5N sobre el flujo de personas visitantes por la visita del sumo pontífice: "Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes".

En tal sentido, hizo alusión a la demanda desde otros países sobre las prestaciones vinculadas al turismo: "Chile y Brasil pidieron reservas para ir a ver al Papa. Estamos esperando mucha concurrencia y un alto consumo de servicios turísticos". Ante esta situación, remarcó que las reservas hoteleras en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Ceballos se encuentran al tope.

Por lo pronto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anticipó que habrá cortes de tránsito en las avenidas Circunvalación y Colón, además del microcentro, donde se montarán áreas blindadas desde 24 horas antes del arribo del sumo pontífice. Además, el martes será feriado en la provincia mediterránea para favorecer la participación de los seguidores y el operativo de seguridad.

También habrá entre 7.300 y 7.500 voluntarios, que fueron seleccionados después de que 25.000 personas se registraran inicialmente. El sitio El Papa en Argentina, lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina, informó que el voluntariado realizará tareas de "misión, bienestar y acompañamiento, formación y espiritualidad, logística, y acreditación y registro".

La agenda del papa León XIV en Uruguay

  • 17:30: Ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza de la Independencia. Será recibido por el presidente Yamandú Orsi y saludará a otras autoridades nacionales y exmandatarios. Luego, mantendrá un encuentro con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso.
  • 18:15: Visita al presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de Uruguay.
  • 18:45: Traslado a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde celebrará las Vísperas junto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.
  • 20:00: Regreso en auto a la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante su estadía en el país.

El papa León XIV partió rumbo a Uruguay

El pontífice inició este viernes 6 de noviembre su sexto viaje apostólico internacional, con destino a América Latina. Antes de abordar el Airbus A330-900 de Ita Airways, se despidió de las personas que lo esperaban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci. El avión partió a las 7:05 y, luego de aproximadamente trece horas y media de vuelo, tiene previsto arribar a Montevideo.

Uruguay será la primera escala de una gira que también incluirá a Argentina y Perú, países que recibirán a León XIV hasta el próximo 17 de noviembre. Su estadía en territorio uruguayo se extenderá del 6 al 8 de noviembre. De esta manera, se convertirá en el segundo Papa en visitar el país, después de Juan Pablo II, quien realizó dos viajes en 1987 y 1988.

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