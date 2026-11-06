La industria manufacturera cayó 1,8% en septiembre a nivel interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó la tercera merma consecutiva en su comparación con 2025, aunque subió un 0,7% respecto a agosto. El sector textiles y calzado (-7,4%) fue uno de los rubros más afectados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturera cayó un 1,8% a nivel interanual en septiembre , y alcanzó el tercer mes consecutivos a la baja luego de la disminución del 3,2% en agosto. No obstante, en su comparación mensual, el indicador creció 0,8% respecto al octavo mes del año.

En su tradicional informe, organismo presidido por Pedro Ignacio Lines, detalló que el rubro "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado" se derrumbó en sus tres mediciones: -7,4% en su variación desestacionalizada, -3,3% interanual y -14,9% en su variación acumulada interanual (vs el acumulado del año respecto a igual acumulado del periodo anterior)

En septiembre de 2026, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 26,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,0%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 5,3%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 3,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 4,9%; “Productos de metal”, 4,0%; “Industrias metálicas básicas”, 1,1%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 0,8%; “Alimentos y bebidas”, 0,1%; y “Productos de tabaco”, 6,5%.

Por otra parte, se observan incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos”, 3,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 6,4%; “Productos minerales no metálicos”, 5,1%; “Otro equipo de transporte”, 11,0%; “Productos de caucho y plástico”, 1,7%; y “Productos textiles”, 2,0%.

El dato se conoce en la semana donde la Unión Industrial Argentina (UIA) llevó a cabo su 32º Conferencia Industrial en Parque Norte, donde estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El primero de ellos dio a conocer un paquete de medidas en favor de las pymes, que atraviesan un momento crítico con cierres y despidos de trabajadores.

El titular de la cámara, Martín Rapallini, pese a reconocer en diálogo con C5N la presencia de los funcionarios de Gobierno, y calificar las medidas de Caputo como "un gesto que las empresas necesitan", en su discurso de cierre sostuvo: "La competitividad no depende solamente del esfuerzo de cada empresa, sino también de las condiciones que ofrece el país”.

Incluso, postuló: “La apertura económica y la competitividad tienen que avanzar juntas. Las empresas tenemos la responsabilidad de invertir y mejorar nuestra productividad. Y el Estado, de generar las condiciones para que podamos hacerlo”. En ese marco, pronunció cual es la principal advertencias del actual modelo económico: “Los sectores industriales transables, especialmente las pymes intensivas en mano de obra no pueden esperar a que se complete una reforma integral de toda la economía”.

“El gran desafío es pasar de una economía organizada para defenderse a una economía organizada para producir, invertir y crecer”, completó.

El mensaje de Luis Caputo tras el dato del INDEC