La inflación de octubre en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse: alcanzó el 1,9% y acumula un 26,1% en el año Lo informó este viernes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El índice estuvo impulsado por los rubros vivienda, alimentos y precios estacionales. Por Agregar C5N en









A nivel interanual, la inflación porteña se ubica en 32,5%. Camila Alonso

El Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) informó este viernes que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue del 1,9% y marcó un aceleración respecto al mes previo (1,8%). De esta manera, la variación de precios alcanzó un 26,1% en los últimos 12 meses y, en su comparación interanual, tocó el 32,5%.

El IPC porteño estuvo impulsado por los rubros Alimentos y bebidas; y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 2,2%, seguido del 1,6% de Hoteles y Restaurantes.

El próximo jueves 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato nacional correspondiente al décimo mes del año. Los analistas privados y diversas consultoras estiman que el número se ubique en torno al 2%.