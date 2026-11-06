6 de noviembre de 2026 Inicio
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La inflación de octubre en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse: alcanzó el 1,9% y acumula un 26,1% en el año

Lo informó este viernes el Instituto de Estadística y Censos porteño. El índice estuvo impulsado por los rubros vivienda, alimentos y precios estacionales.

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A nivel interanual

A nivel interanual, la inflación porteña se ubica en 32,5%. 

Camila Alonso

El Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA) informó este viernes que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue del 1,9% y marcó un aceleración respecto al mes previo (1,8%). De esta manera, la variación de precios alcanzó un 26,1% en los últimos 12 meses y, en su comparación interanual, tocó el 32,5%.

El BCRA publicó el REM de octubre, con leve alza en las expectativas de inflación.
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El REM del Banco Central estimó una leve suba en las expectativas de inflación para octubre: se ubicó en 1,8%

El IPC porteño estuvo impulsado por los rubros Alimentos y bebidas; y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 2,2%, seguido del 1,6% de Hoteles y Restaurantes.

El próximo jueves 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato nacional correspondiente al décimo mes del año. Los analistas privados y diversas consultoras estiman que el número se ubique en torno al 2%.

Inflación de octubre en CABA, rubro por rubro

  • Cuidado personal, protección social y otros productos aumentó 2,8%. Fue el rubro que más subió durante octubre junto a Recreación y Cultura.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,45 p.p. El aumento respondió a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,2%. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cerea les (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-3,2%), contribuyeron a quitarle presión a esta división.
  • Salud subió 2,2% debido a las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
  • Restaurantes y hoteles se elevó 1,6% por los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

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