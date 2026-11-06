Contundente: Santiago del Moro le respondió a Marcelo Tinelli tras sus declaraciones por el Bailando

El conductor de Telefe rompió el silencio sobre la posible competencia con su nuevo ciclo y sorprendió con sus declaraciones sobre el "Cabezón".

Santiago del Moro rompió el silencio y le respondió a su par Marcelo Tinelli después de sus declaraciones sobre el regreso del Bailando y la llegada de Dancing with the Stars a Telefe en 2027. Ante la posibilidad de competir con su colega, el conductor del canal de las tres pelotas fue contundente y dejó en claro su postura.

“Se armó quilombo. Paso a paso, chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión” , expresó Del Moro durante su programa radial, en medio de las repercusiones por los dos proyectos de baile.

Lejos de alimentar una rivalidad, el conductor de Gran Hermano destacó la trayectoria de Tinelli: “La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste” . Además, aseguró: “En el plano profesional creo que va a ser el uno históricamente, imposible de copiar” .

“Él está muy vigente aún, todo mi respeto, es el uno” , insistió Santiago del Moro, quien también reveló que pretende recuperar La Cumbre, uno de los segmentos que realizó anteriormente. Su intención es aprovechar el nuevo certamen para desarrollar contenidos en distintas plataformas.

Finalmente, explicó cómo proyecta el ciclo de Telefe: “Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe” . Así, mientras avanza la preparación de Dancing with the Stars, el conductor apuesta a una propuesta que combine televisión, streaming y redes sociales.

Redes sociales

Qué había dicho Marcelo Tinelli sobre Santiago del Moro

Marcelo Tinelli había generado repercusión al confirmar que prepara una nueva edición del Bailando, justo cuando trascendió que Santiago del Moro conducirá Dancing with the Stars en Telefe. En declaraciones al programa SQP, de América TV, reveló que su equipo ya trabaja en el regreso del histórico certamen.

“Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele”, aseguró Tinelli, quien detalló que llevan aproximadamente dos meses de preproducción y que incluso tienen un estudio en vista. Sobre la posible competencia, anticipó: “Habrá dos certámenes de baile”, aunque reconoció que su proyecto todavía debe concretarse.

Consultado sobre las similitudes entre ambos programas, Tinelli lanzó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia su colega: “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones”. Sus palabras alimentaron las versiones de una posible rivalidad televisiva.

Sin embargo, el conductor también elogió a Del Moro y reconoció que le habría gustado encabezar el formato internacional: “Sí, me encantaría, por supuesto”. Luego aclaró: “Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”.

Por último, Marcelo Tinelli explicó que su objetivo es recuperar el Bailando con una propuesta renovada: “Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming”. De esta manera, ambos conductores proyectan sus respectivos ciclos para 2027, aunque todavía no hay una competencia directa confirmada.