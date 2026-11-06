Fabián Gianola sorprendió al revelar la exigencia en la intimidad de su novia 35 años menor: "Ella me lo pidió"

El actor sorprendió al revelar la decisión que tomó a los 63 años por pedido de su pareja de 28, con quien comparte un proyecto de vida.

Fabián Gianola sorprendió al revelar que, a los 63 años, decidió someterse a una vasectomía. El actor contó que la intervención estuvo relacionada con un pedido de su novia de 28 años, quien no tiene intenciones de convertirse en madre.

La drástica operación a la que se sometió Fabián Gianola por pedido de su novia de 28 años

Al hablar sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Gianola explicó que fue su pareja quien le planteó la posibilidad de realizarse la intervención. “Me lo pidió mi novia de 28, ella no quiere ser mamá”, aseguró, al revelar el acuerdo íntimo al que llegaron.

Cabe recordar que el actor ya es padre de dos hijos de una relación anterior: una mujer de 30 años que vive en Costa Rica y un varón de 26 que vive en Palermo. En ese contexto, l a decisión de no volver a tener hijos estaría vinculada con el proyecto de pareja que comparte actualmente con su novia.

La revelación llegó en un momento particular de su vida, ya que Gianola recientemente retomó su actividad teatral después de atravesar un grave accidente de tránsito que lo obligó a alejarse temporalmente de los escenario s.

A raíz del episodio, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y lesiones en los ligamentos de una de sus muñecas, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica y atravesar un proceso de recuperación.

Tras superar ese difícil momento y regresar al teatro, Gianola volvió a quedar en el centro de la atención mediática, esta vez por una decisión vinculada con su intimidad y el futuro de su relación sentimental.

Cómo reaccionó el hombre que atropelló a Fabián Gianola

Fabián Gianola dio a conocer cómo reaccionó el conductor que lo atropelló el lunes 19 de octubre mientras cruzaba por la senda peatonal en la esquina de Melián y Deheza, en las inmediaciones del shopping DOT Baires. El actor, que sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, contó que el hombre no llegó a pedirle disculpas, aunque no lo tomó a mal.

"No me pidió perdón, pero estábamos los dos muy shockeados. Era entendible", explicó Gianola. Lejos de mostrar enojo, el actor fue comprensivo con la reacción del conductor. "No me enojé con el señor. Estaba muy shockeado también. Yo me paré enseguida y me quedé en la vereda. Sinceramente, no me enojé. Lo vi asustado en un momento, a los minutos, cuando me miraba", relató.

Fabián Gianola.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto y cómo el conductor detuvo la marcha de inmediato para acercarse al actor caído en la calzada. Gianola destacó que tuvo suerte de no golpearse la cabeza, algo que podría haber agravado seriamente su estado. "Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", señaló en diálogo con TN.