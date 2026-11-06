IR A
IR A

Fabián Gianola sorprendió al revelar la exigencia en la intimidad de su novia 35 años menor: "Ella me lo pidió"

El actor sorprendió al revelar la decisión que tomó a los 63 años por pedido de su pareja de 28, con quien comparte un proyecto de vida.

Fabian Gianola reveló l pedido hot de su novia de 28 años.

Fabian Gianola reveló l pedido hot de su novia de 28 años.

Gianola pasó por el quirófano.
Te puede interesar:

La drástica operación a la que se sometió Fabián Gianola por pedido de su novia de 28 años

Al hablar sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Gianola explicó que fue su pareja quien le planteó la posibilidad de realizarse la intervención. “Me lo pidió mi novia de 28, ella no quiere ser mamá”, aseguró, al revelar el acuerdo íntimo al que llegaron.

Cabe recordar que el actor ya es padre de dos hijos de una relación anterior: una mujer de 30 años que vive en Costa Rica y un varón de 26 que vive en Palermo. En ese contexto, la decisión de no volver a tener hijos estaría vinculada con el proyecto de pareja que comparte actualmente con su novia.

Fabián Gianola junto a su novia, de 28 años, Florencia Elizabeth.

Fabián Gianola junto a su novia, de 28 años, Florencia Elizabeth.

La revelación llegó en un momento particular de su vida, ya que Gianola recientemente retomó su actividad teatral después de atravesar un grave accidente de tránsito que lo obligó a alejarse temporalmente de los escenarios.

A raíz del episodio, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y lesiones en los ligamentos de una de sus muñecas, por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica y atravesar un proceso de recuperación.

Tras superar ese difícil momento y regresar al teatro, Gianola volvió a quedar en el centro de la atención mediática, esta vez por una decisión vinculada con su intimidad y el futuro de su relación sentimental.

Cómo reaccionó el hombre que atropelló a Fabián Gianola

Fabián Gianola dio a conocer cómo reaccionó el conductor que lo atropelló el lunes 19 de octubre mientras cruzaba por la senda peatonal en la esquina de Melián y Deheza, en las inmediaciones del shopping DOT Baires. El actor, que sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, contó que el hombre no llegó a pedirle disculpas, aunque no lo tomó a mal.

"No me pidió perdón, pero estábamos los dos muy shockeados. Era entendible", explicó Gianola. Lejos de mostrar enojo, el actor fue comprensivo con la reacción del conductor. "No me enojé con el señor. Estaba muy shockeado también. Yo me paré enseguida y me quedé en la vereda. Sinceramente, no me enojé. Lo vi asustado en un momento, a los minutos, cuando me miraba", relató.

Fabián Gianola.

Fabián Gianola.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto y cómo el conductor detuvo la marcha de inmediato para acercarse al actor caído en la calzada. Gianola destacó que tuvo suerte de no golpearse la cabeza, algo que podría haber agravado seriamente su estado. "Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento", señaló en diálogo con TN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

últimas noticias

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

Hace 7 minutos
El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco

Hace 38 minutos
La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

San Lorenzo presentó una camiseta especial por la visita de León XIV con guiño a Francisco

Hace 42 minutos
El ataque en pleno show hacia Mon Laferte.

Brutal agresión a Mon Laferte en pleno show, le arrojaron un celular y la golpearon en el rostro: el video

Hace 44 minutos
El piloto argentino terminó 9° y 11° en las dos primeras prácticas libres.

Colapinto fue 11° en la segunda práctica libre del GP de Brasil de la F1

Hace 1 hora