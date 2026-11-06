6 de noviembre de 2026 Inicio
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La construcción subió casi 8% mensual y marcó una mejora mayor a 5% interanual

Los números de la actividad subieron un 5,1% interanual en septiembre de 2026 y 7,8% con respecto de agosto, según los datos oficiales del INDEC.

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Preocupación en el sector de la construcción. 

Preocupación en el sector de la construcción. 

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El repunte no logra consolidar una trayectoria de recuperación sostenida, sino que la dinámica del sector continúa marcando un patrón que definen como "serrucho", alternando subas y bajas pronunciadas. Con estos números, el acumulado de los primeros nueve meses del año arroja una mejora del 1,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

  • Mayo: +6,0%

  • Junio: -4,9%

  • Julio: -3,8%

  • Agosto: +1,0%

  • Septiembre: +7,8%

Disparidad en el consumo de insumos y retroceso en permisos

El comportamiento de los insumos reflejó la misma tendencia que atraviesa la actividad de la construcción en general. Mientras algunos materiales mostraron incrementos interanuales significativos, otros registraron marcadas contracciones durante septiembre.

Materiales con mayor crecimiento interanual:

  • Pinturas para la construcción: +22,4%

  • Hormigón elaborado: +12,8%

  • Hierro redondo y aceros: +5,2%

  • Cemento pórtland: +4,6%

Materiales en terreno negativo:

  • Mosaicos graníticos y calcáreos: -15,0%

  • Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%

  • Yeso: -7,7%

  • Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%

  • Ladrillos huecos: -0,7%

En cuanto a los indicadores adelantados de actividad, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó en agosto los 1.292.308 m², lo que representa una caída interanual del 10,9%. Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se mantiene un saldo positivo del 4,8%.

En el plano laboral, con datos a agosto, el sector registró 382.669 puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado, un crecimiento del 1,7% interanual y un leve avance del 0,8% en el acumulado anual.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo hizo una lectura positiva sobre el "rebote" de los números de dos sectores claves de la economía real como son la construcción y la industria, en la red X. El funcionario de Javier Milei puso el foco en las señales de alivio en el corto plazo, como las subas mensuales en ambos sectores, y algunos insumos o rubros que mostraron dinamismo.

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