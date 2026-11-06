La construcción subió casi 8% mensual y marcó una mejora mayor a 5% interanual

Los números de la actividad subieron un 5,1% interanual en septiembre de 2026 y 7,8% con respecto de agosto, según los datos oficiales del INDEC.

La actividad de la construcción subió 5,1% interanual en septiembre de 2026 y 7,8% con respecto de agosto , según los datos oficiales revelados por el INDEC.

El repunte no logra consolidar una trayectoria de recuperación sostenid a, sino que la dinámica del sector continúa marcando un patrón que definen como "serrucho", alternando subas y bajas pronunciadas. Con estos números, el acumulado de los primeros nueve meses del año arroja una mejora del 1,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

El comportamiento de los insumos reflejó la misma tendencia que atraviesa la actividad de la construcción en general. Mientras algunos materiales mostraron incrementos interanuales significativos, otros registraron marcadas contracciones durante septiembre.

Mosaicos graníticos y calcáreos: -15,0%

Artículos sanitarios de cerámica: -8,2%

Yeso: -7,7%

Pisos y revestimientos cerámicos: -7,4%

Ladrillos huecos: -0,7%

En cuanto a los indicadores adelantados de actividad, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó en agosto los 1.292.308 m², lo que representa una caída interanual del 10,9%. Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se mantiene un saldo positivo del 4,8%.

En el plano laboral, con datos a agosto, el sector registró 382.669 puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado, un crecimiento del 1,7% interanual y un leve avance del 0,8% en el acumulado anual.

LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA CRECIERON EN SEPTIEMBRE En septiembre, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento de 7,8% mensual y 5,1% interanual Con esta variación, el ISAC alcanzó el mayor valor desde mayo en la serie desestacionalizada Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado aumentaron 1,7% interanual en agosto El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) creció 0,7% mensual y registró una variación interanual negativa de 1,8% A nivel desagregado, las categorías que presentaron los mayores crecimientos intermensuales fueron Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (+7,4%), Madera, papel, edición e impresión (+5,2%) y Muebles y otras industrias manufactureras (+1,9%) — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 6, 2026

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo hizo una lectura positiva sobre el "rebote" de los números de dos sectores claves de la economía real como son la construcción y la industria, en la red X. El funcionario de Javier Milei puso el foco en las señales de alivio en el corto plazo, como las subas mensuales en ambos sectores, y algunos insumos o rubros que mostraron dinamismo.