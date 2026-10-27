Denisse González volvió a recibir el alta médica y dejó un fuerte mensaje: "Valientes"

Después de atravesar momentos difíciles por su salud, la influencer reapareció con una profunda reflexión.

Denisse González volvió a mostrarse esperanzada después de atravesar su cuarta internación. La exparticipante de Gran Hermano recibió el alta médica el 16 de octubre de 2026 y hoy, a 10 días después, compartió una emotiva reflexión sobre su enfermedad y el apoyo que recibió durante los últimos meses.

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A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un video con imágenes de su internación y de su recuperación en casa. Acompañó la publicación con la canción The Climb, de Miley Cyrus , y destacó una frase sobre las dificultades que debió enfrentar: “Siempre será una batalla cuesta arriba y a veces voy a tener que perder” .

En medio de su recuperación, Denisse González dejó una declaración que emocionó a sus seguidores: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes” . Con estas palabras, la joven buscó transmitir un mensaje de fortaleza después de las complicaciones de salud que la llevaron reiteradamente al hospital.

Además, la ex Gran Hermano agradeció especialmente a quienes la acompañaron durante este difícil proceso. “Si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor” , expresó en sus redes sociales.

Su novio, Bautista Mascia , ganador de Gran Hermano 2023/2024, también reaccionó a la publicación con una contundente demostración de apoyo: “Siempre pudiste y vas a poder” . El mensaje se sumó a las muestras de cariño que recibió Denisse mientras intenta retomar progresivamente sus actividades personales y laborales.

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Cuál es el problema de salud por el que habían internado a Denisse González

Denisse González atraviesa un delicado problema de salud por el que debió ser hospitalizada en cuatro oportunidades. Después de varios estudios médicos y momentos de incertidumbre, los profesionales lograron identificar la enfermedad que afecta a la influencer: púrpura trombocitopénica idiopática (PTI).

La púrpura trombocitopénica idiopática, también conocida como trombocitopenia inmunitaria, es una enfermedad en la que el sistema inmunitario provoca una disminución de las plaquetas en la sangre, fundamentales para la coagulación. Esta condición puede aumentar el riesgo de hematomas, sangrados y otras complicaciones.

Durante los últimos meses, la exparticipante de Gran Hermano debió someterse a diferentes controles y procedimientos médicos. Según la información difundida sobre su evolución, cambió dos veces de tratamiento con el objetivo de elevar sus niveles de plaquetas y conseguir una mayor estabilidad.

Entre los procedimientos que atravesó se encuentra una punción medular, un estudio que permite evaluar la médula ósea y la producción de células sanguíneas. De acuerdo con lo informado, el procedimiento salió bien, aunque la joven debió continuar con la atención médica correspondiente.

Finalmente, el 16 de octubre, Denisse confirmó a través de sus redes sociales que había recibido nuevamente el alta hospitalaria. Tras su cuarta internación, pudo regresar a su hogar y comenzó a recuperar gradualmente su rutina, mientras continúa atravesando el proceso de tratamiento de su enfermedad.