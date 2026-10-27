La madre de Tiago PZK liquidó a Luck Ra por la relación de su hijo con La Joaqui: "Famoso fracasado"

El nuevo noviazgo desató un nuevo escándalo con el cantante cordobés, en medio de fuertes tensiones.

Sigue la novela tras la separación de Luck Ra con La Joaqui, que se juntó con Tiago PZK.

La relación entre Tiago PZK y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la polémica y provocó un nuevo enfrentamiento en el mundo de la música argentina. Esta vez, la controversia también involucró al entorno familiar de los artistas.

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El conflicto con Luck Ra , expareja de La Joaqui, sumó un nuevo capítulo después de una serie de publicaciones y mensajes que generaron repercusión en las redes sociales. La tensión entre los cantantes continúa alimentando las versiones de una fuerte disputa.

En medio del escándalo, la madre de Tiago PZK decidió intervenir públicamente y expresar su malestar. Sus declaraciones reavivaron la discusión y pusieron nuevamente bajo la lupa el vínculo entre los protagonistas.

Griselda Lezcano , madre de Tiago PZK, salió a defender a su hijo y a La Joaqui tras la repercusión del nuevo tema de Luck Ra junto a Khea , titulado El que se la queda pierde. La frase fue interpretada en redes como una indirecta hacia la expareja del cordobés.

A través de una historia de Instagram, Lezcano lanzó una durísima crítica contra Luck Ra: "El que se la queda pierde. Esa es la frase famosa del famoso fracasado" . Aunque eliminó la publicación poco después, la cuenta Lo Más Popu difundió una captura del mensaje.

Lejos de terminar allí, la mamá de Tiago PZK publicó un descargo sobre las consecuencias de los ataques en redes sociales. "Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo", advirtió, en defensa de la pareja.

La historia de la madre de Tiago PZK. Instagram @griseldaalezcano

En su reflexión, Griselda Lezcano también cuestionó la difusión de acusaciones sin pruebas: "Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona". Además, pidió reflexionar antes de juzgar y remarcó que "la verdad importa".

Para cerrar su intervención, la madre del cantante compartió una foto romántica de Tiago PZK y La Joaqui y escribió: "¡Que el mundo se vaya a la mierda!". El mensaje dejó en evidencia su respaldo público a la relación sentimental de su hijo.