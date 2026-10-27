Una participante de MasterChef habló tras ser vinculada con Pablo Migliore: "Me cagó la vida"

El fuertísimo testimonio de una figura del espectáculo ante los rumores que la situaron en el centro de la escena mediática.

Luego de que Nora Colosimo relacionara sentimentalmente a la China Ansa con Pablo Migliore, la propia integrante del certamen culinario rompió el silencio para expresar su absoluto malestar. La comunicadora no ocultó su indignación frente a las versiones que la pusieron en el centro de las miradas de la farándula.

Durante su intervención en el programa SQP, Ansa cuestionó duramente la actitud de la madre de Wanda y Zaira Nara al instalar semejante versión . La comunicadora detalló el pésimo momento personal que le tocó atravesar junto a sus seres queridos mientras disfrutaba del fin de semana. “Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?” , manifestó la China visiblemente molesta ante las cámaras del canal.

A la hora de reconstruir el momento en que tomó conocimiento de los rumores, la comunicadora remarcó la irresponsabilidad con la que se manejó la información. La periodista explicó que se enteró mientras compartía una tarde de sábado junto a su entorno más cercano. “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, lanzó la participante de MasterChef Celebrity.

Asimismo, la entrevistada cruzó a la autora del trascendido por la falta de rigor periodístico antes de difundir el dato. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es laburo que le faltó hacer”, cuestionó la China Ansa. Y agregó sobre el accionar de Colosimo: “ Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' […] Es una locura, no sé por qué ”.

En contraposición, la comunicadora destacó la buena predisposición de la empresaria mediática para aclarar el malentendido de inmediato. Por último, la periodista admitió los severos problemas de pareja que le provocó esta falsa imputación. "Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas" , sentenció la periodista respecto al impacto de las declaraciones.

Qué había dicho Pablo Migliore tras los rumores con la China Ansa

El revuelo mediático originado por los dichos de Nora Colosimo en torno a un supuesto encuentro entre figuras del certamen de cocina desató una fuerte repercusión en la farándula nacional. Ante el incesante asedio de los medios de comunicación y la incomodidad generada en los vínculos familiares de los involucrados, el exarquero decidió romper el silencio para aclarar los tantos. El deportista optó por bajarle el tono a la polémica que lo situó en el ojo de la tormenta junto a la reconocida cronista.

A la hora de reconstruir los hechos que motivaron semejante versión, el expanelista deportivo detalló los pormenores de la salida nocturna compartida entre los participantes del ciclo de Telefe. El exfutbolista remarcó el excelente clima de camaradería que reina habitualmente entre los concursantes del reality gastronómico. “Tuvimos una salida grupal. Fuimos a comer a lo del marido de Julieta Nair y después fuimos a tomar unos tragos. La verdad que muy divertido, somos un grupo muy unido, hablamos mucho”, explicó Pablo Migliore sobre aquella velada.

Frente a la consulta sobre la fuerte acusación lanzada por la madre de Wanda Nara, el exdeportista reconoció estar al tanto de las repercusiones instaladas en los programas de espectáculos. Lejos de mostrarse ofuscado o iniciar un enfrentamiento dialéctico con la mediática, el protagonista de la historia asumió con absoluta naturalidad las reglas que impone la exposición televisiva. “Yo entiendo que son las reglas del juego, de estar en un reality, pero no sabía que arrancaban tan fuerte”, expresó con total tranquilidad ante los micrófonos.

Para despejar cualquier tipo de suspicacia sobre la estabilidad de su vínculo afectivo personal, el exjugador aseguró que mantiene un trato excelente tanto con su colega como con su círculo familiar íntimo. El mediático ratificó que su entorno conocía perfectamente los movimientos del grupo y descartó de plano cualquier crisis doméstica. “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China, de hecho hasta se habla con mi señora”, reveló Pablo Migliore,