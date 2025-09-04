Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones El reality show decidió innovar y tendrá su nuevo centro de aislamiento en este lugar particular que contará con muchas visitas del público.







La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones. Redes sociales

El reality show Gran Hermano regresará con una flamante temporada y la nueva casa estará dentro de un parque de diversiones, algo que no tardó en ser viral en redes sociales y provocó que el público quede muy pendiente del estreno del programa.

A través de su cuenta de Instagram, Big Brother Australia se encargó de confirmar con un video que la nueva casa de su reality show estará ubicada en un parque de diversiones, más precisamente en Dreamworld. Este lugar está ubicado en la ciudad de Gold Coast y es más grande del país, ya que cuenta con más de 40 atracciones.

Es importante remarcar que esta no es la primera vez que Gran Hermano decide utilizar esta sede para la versión australiana del programa, sino que desde 2001 hasta 2014 se llevó a cabo allí. La novedad de esta ocasión es que decidieron regresar al mismo lugar luego de 11 años, y es todo nuevo porque en agosto de 2019 se decidió demoler la casa original.

Embed - Big Brother AU on Instagram: "*adds backyard rollercoaster to real estate listing* #BBAU | Back on @Channel10AU this year" View this post on Instagram A post shared by Big Brother AU (@bigbrotherau) Con respecto a Gran Hermano Argentina, todavía no hay novedades desde el lado de Telefe y hay mucha incertidumbre por el futuro del reality show en nuestro país. Lo único que parece cierto es que regresará en 2026 y contará con la conducción de Santiago del Moro, tal y como ocurrió con las últimas tres ediciones.

