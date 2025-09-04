IR A
IR A

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

La cantante brindó un show en el país azteca y se llevó la peor imagen posible del público, algo que la dejó ante una situación muy incómoda.

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Redes sociales

Cuando todo parecía ir de la mejor manera para Emilia Mernes, ya que iba a cerrar su gira por México en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el público le brindó una sorpresa muy negativa. Durante una parte del recital, la artista se percató de la falta de actividad entre los presentes, por lo que decidió incentivarlos directamente para que disfruten del espectáculo y allí fue donde se encontró con la insólita situación viral.

Al dar una indicación para que los presentes muevan sus manos, observó que casi nadie lo reprodujo y expresó: "No, no... La cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende. ¡Me levantan las manos! ¡Por favor te lo pido!". Y a pesar de esto, la audiencia mexicana no tuvo reacción alguna, por lo que el video no tardó en recorrer las redes sociales de forma masiva.

Embed

Esto desencadenó muchas críticas contra la población mexicana, donde una de las frases más repetidas fue: "Para ir con la peor de las ondas, no vayan...". Así, un nuevo cruce entre Argentina y México comenzó en redes sociales, de forma que la polémica no hará más que agigantarse con cada pequeño problema que surja entre ambos.

Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal y fue viral: ¿por un tercero en discordia?

La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal y las preguntas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se aseguró que la razón principal fue por un tercero en discordia.

Nicki Nicole collar 26-8-25 (1)
Nicki Nicole terminó su relación amorosa con Lamine Yamal.

Nicki Nicole terminó su relación amorosa con Lamine Yamal.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 12 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 34 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 35 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 35 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 48 minutos