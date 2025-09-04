La cantante Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón vinculada a su reciente show, ya que el público tuvo una insólita reacción a un pedido de la artista y la situación no tardó en ser viral en redes sociales.
La cantante brindó un show en el país azteca y se llevó la peor imagen posible del público, algo que la dejó ante una situación muy incómoda.
La cantante Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón vinculada a su reciente show, ya que el público tuvo una insólita reacción a un pedido de la artista y la situación no tardó en ser viral en redes sociales.
Cuando todo parecía ir de la mejor manera para Emilia Mernes, ya que iba a cerrar su gira por México en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el público le brindó una sorpresa muy negativa. Durante una parte del recital, la artista se percató de la falta de actividad entre los presentes, por lo que decidió incentivarlos directamente para que disfruten del espectáculo y allí fue donde se encontró con la insólita situación viral.
Al dar una indicación para que los presentes muevan sus manos, observó que casi nadie lo reprodujo y expresó: "No, no... La cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende. ¡Me levantan las manos! ¡Por favor te lo pido!". Y a pesar de esto, la audiencia mexicana no tuvo reacción alguna, por lo que el video no tardó en recorrer las redes sociales de forma masiva.
Esto desencadenó muchas críticas contra la población mexicana, donde una de las frases más repetidas fue: "Para ir con la peor de las ondas, no vayan...". Así, un nuevo cruce entre Argentina y México comenzó en redes sociales, de forma que la polémica no hará más que agigantarse con cada pequeño problema que surja entre ambos.
La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su separación de Lamine Yamal y las preguntas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente se aseguró que la razón principal fue por un tercero en discordia.
últimas noticias
Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"Hace 12 minutos
Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasóHace 34 minutos
Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicioHace 35 minutos
Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025Hace 35 minutos
Green Day en Buenos Aires: el punk que no negociaHace 48 minutos