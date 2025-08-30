Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La influencer decidió compartir el momento en redes sociales, contó que fue protagonista del siniestro vial y que tuvo que ser derivada a una guardia para hacerse estudios.

La participante de Gran Hermano, Katia, sufrió un accidente con su moto en las últimas horas y decidió contar todo el detalle en sus redes sociales . Luego tuvo que ser derivada a una guardia porque debió hacerse estudios y realizarse curaciones por las heridas del asfalto.

En las imágenes difundidas por ella misma, se la puede ver tendida en el cielo con un fondo nocturno que generó confusión, pero se encargó de aclararlo en un texto que puso sobre la foto: “Choqué”.

Todo continuó en un hospital, donde también ella comunicó en sus redes sociales que estaba sentada esperando que la llamen en la sala del lugar: “Esperando en el hospital”. Si bien, no brindó mayores detalles sobre lo sucedido, mostró otro usuario de redes que le envió un video con la mano hinchada.

No se volvió a referir al tema, pero ya se encuentra en su casa con el alta, pero debe hacerse curaciones en las manos donde tiene lastimaduras y golpes. Está fuera de peligro y ya continúa con su vida normal.

A pesar de que la casa de Gran Hermano no esté vigente en la actualidad dos exparticipantes comenzaron un romance: Katia Fenocchio y Thiago Medina , quien le habría sido infiel a Daniela Celis, pero la Tana contó que el influencer le había dicho que no tenía compromisos .

En una entrevista con el periodista uruguayo Mati Gonz, la Tana contó: “Es impresionante como la gente al toque sabe todo. A veces yo me olvido de esas cosas, pero la gente investiga y se entera de cosas”.

Allí confirmó que había tenido un acercamiento a Thiago, participante del reality en la edición en la que Marcos Ginocchio fue campeón, mientras que Katia estuvo en el último donde Tato Algorta se llevó el premio mayor.

En el stream Andate a dormir vos de C5N, Katia contó: “Lo conocí en el cumpleaños de Camilota que es mi amiga. A mí me dijo que estaba separado, que (con Daniela) tenían una relación de padres, nada amorosa”.

Y agregó: “Nos vimos una vez, pero en el cumpleaños fuimos al auto y me pasó el contacto. Y quedamos en vernos un día. Ahí me dijo que estaba soltero y yo le dije que no quería problemas. Después nos vimos una vez sola”.