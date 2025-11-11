La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui El jurado se negó a hablar con Intrusos, luego de la supuesta polémica con Eugenia Tobal y el conductor no lo dejó pasar: “’¿Sos tan idiota?”.







Pallares apuntó contra Martitegui. Redes sociales

Luego de la polémica con Eugenia Tobal y la supuesta salida de MasterChef Celebrity por una pelea, Germán Martitegui se negó a hablar con Intrusos y entrar en polémica respecto a las internas del programa. Ante esto, Adrián Pallares disparó con todo y lo trató de “idiota”.

En medio del programa, los conductores dialogaron entre sí con picantez: “Me parece que no nos habló. El copado de Martitegui que se cree pillo y después no se banca los trapos". Sin embargo, decidió no hablar y se fue a toda velocidad.

Rodrigo Lussich bromeó: “Casi lo pisa el pobre Cosca, che. Con mucha velocidad salió”. Y Pallares sumó: "Más allá del chiste. Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina. Estás trabajando en un programa familiar. Estás trabajando haciendo un personaje que creíamos hasta ahora. ¿Sos tan idiota de salir así con un auto?".

"Podés llevar por delante a una persona. La verdad, una persona que estás laburando, pero de verdad digo, ¿eh? Porque está todo bien. Sos el malo del reality. Todo muy lindo. La gente se va. Acordate que después de que se vayan, van a empezar a hablar todos de vos, ¿eh?”, indicó.