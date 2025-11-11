Luego de la polémica con Eugenia Tobal y la supuesta salida de MasterChef Celebrity por una pelea, Germán Martitegui se negó a hablar con Intrusos y entrar en polémica respecto a las internas del programa. Ante esto, Adrián Pallares disparó con todo y lo trató de “idiota”.
En medio del programa, los conductores dialogaron entre sí con picantez: “Me parece que no nos habló. El copado de Martitegui que se cree pillo y después no se banca los trapos". Sin embargo, decidió no hablar y se fue a toda velocidad.
Rodrigo Lussich bromeó: “Casi lo pisa el pobre Cosca, che. Con mucha velocidad salió”. Y Pallares sumó: "Más allá del chiste. Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina. Estás trabajando en un programa familiar. Estás trabajando haciendo un personaje que creíamos hasta ahora. ¿Sos tan idiota de salir así con un auto?".
"Podés llevar por delante a una persona. La verdad, una persona que estás laburando, pero de verdad digo, ¿eh? Porque está todo bien. Sos el malo del reality. Todo muy lindo. La gente se va. Acordate que después de que se vayan, van a empezar a hablar todos de vos, ¿eh?”, indicó.
Todo surgió por una supuesta pelea con Tobal, quien se habría enojado, según indicó Ángel de Brito: "Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló Ángel y agregó: "Eso no lo pusieron al aire".