IR A
IR A

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

El jurado se negó a hablar con Intrusos, luego de la supuesta polémica con Eugenia Tobal y el conductor no lo dejó pasar: “’¿Sos tan idiota?”.

Pallares apuntó contra Martitegui.

Pallares apuntó contra Martitegui.

Redes sociales

Luego de la polémica con Eugenia Tobal y la supuesta salida de MasterChef Celebrity por una pelea, Germán Martitegui se negó a hablar con Intrusos y entrar en polémica respecto a las internas del programa. Ante esto, Adrián Pallares disparó con todo y lo trató de “idiota”.

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.
Te puede interesar:

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

En medio del programa, los conductores dialogaron entre sí con picantez: “Me parece que no nos habló. El copado de Martitegui que se cree pillo y después no se banca los trapos". Sin embargo, decidió no hablar y se fue a toda velocidad.

Rodrigo Lussich bromeó: “Casi lo pisa el pobre Cosca, che. Con mucha velocidad salió”. Y Pallares sumó: "Más allá del chiste. Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina. Estás trabajando en un programa familiar. Estás trabajando haciendo un personaje que creíamos hasta ahora. ¿Sos tan idiota de salir así con un auto?".

"Podés llevar por delante a una persona. La verdad, una persona que estás laburando, pero de verdad digo, ¿eh? Porque está todo bien. Sos el malo del reality. Todo muy lindo. La gente se va. Acordate que después de que se vayan, van a empezar a hablar todos de vos, ¿eh?”, indicó.

Todo surgió por una supuesta pelea con Tobal, quien se habría enojado, según indicó Ángel de Brito: "Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló Ángel y agregó: "Eso no lo pusieron al aire".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles.

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

masterchef celebrity: el divertido cruce entre emilia attias y luis ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 19 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 21 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 34 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 35 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 35 minutos