19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

China: habrá que escanear un QR en los baños públicos para conseguir papel higiénico

El mecanismo funciona a través de una aplicación en el teléfono móvil. Al escanear el código, se activa un anuncio comercial que debe ser visto por completo antes de que el dispensador se ponga en marcha.

Por
El gobierno chino busca prevenir el derroche.

El gobierno chino busca prevenir el derroche.

Las autoridades chinas pusieron en marcha una innovadora y controvertida estrategia para regular el consumo de papel higiénico en los baños públicos. Este nuevo sistema requiere que los usuarios escaneen un código QR para obtener una cantidad limitada de papel.

Nueva escalada de tensiones en Europa.
Te puede interesar:

La OTAN interceptó tres aviones de combate rusos en Estonia

El mecanismo funciona a través de una aplicación en el teléfono móvil del usuario. Al escanear el código QR, se activa un anuncio comercial que debe ser visto por completo antes de que el dispensador libere la porción de papel asignada. Si el usuario necesita más cantidad de la proporcionada o no desea esperar a que termine el anuncio, puede pagar un pequeño cargo, equivalente a unos siete centavos de dólar, para obtener hojas adicionales.

Según informes de los medios locales, el gobierno chino defiende la medida como una solución necesaria para prevenir el derroche. Esta no es la primera vez que el país recurre a la tecnología para optimizar el uso de este recurso. En 2017, un sistema de reconocimiento facial fue implementado en los baños del Parque del Templo del Cielo en Pekín. La medida, que limitaba la cantidad de papel por persona, tenía como objetivo evitar el hurto y garantizar la disponibilidad del servicio para todos los visitantes.

La implementación de este sistema se alinea con el uso extensivo de la tecnología de vigilancia en la vida cotidiana en China. Un ejemplo destacado es el Sistema de Crédito Social, una iniciativa nacional diseñada para evaluar la fiabilidad de ciudadanos y empresas. Este sistema monitorea una variedad de comportamientos, desde el cumplimiento de pagos y las infracciones de tráfico hasta las publicaciones en redes sociales, y asigna una puntuación que influye en los privilegios o restricciones a los que una persona puede acceder.

Una buena puntuación en el sistema de crédito social puede otorgar beneficios significativos, como el acceso a préstamos más asequibles, billetes de transporte más económicos y un trato preferencial en las oficinas gubernamentales. Por el contrario, una puntuación baja puede resultar en serios castigos. Estos pueden incluir prohibiciones de viaje, la pérdida de empleos e incluso una disminución en la velocidad de la conexión a internet. Además, en algunos casos, las personas con baja puntuación pueden ser incluidas en listas negras de acceso público.

Noticias relacionadas

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Trump contra The New York Times

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Trump contra The New York Times

Fallon, uno de los presentadores más vistos de EEUU.

Jimmy Fallon respaldó a Jimmy Kimmel, tras la censura de Trump: "Es un tipo decente, espero que vuelva"

El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel.

Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel y apuntó contra Donald Trump: "Es censura flagrante"

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde murieron dos militares

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde murieron militares

Rating Cero

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

últimas noticias

Violencia en Córdoba durante el acto de La Libertad Avanza.

Batalla campal en Córdoba: seguidores libertarios se trenzaron con militantes de izquierda

Hace 21 minutos
play
Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Con mayoría de suplentes, Racing le ganó a Huracán por 2-0 en Parque Patricios

Hace 58 minutos
La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Hace 1 hora
El santafesino de 60 años fue campeón con Vélez en 2024.

Gustavo Quinteros ya es oficialmente el nuevo entrenador de Independiente

Hace 1 hora
play
Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

Hace 1 hora