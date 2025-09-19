19 de septiembre de 2025 Inicio
Jimmy Fallon respaldó a Jimmy Kimmel, tras la censura de Donald Trump: "Es un tipo decente, espero que vuelva"

El comediante y presentador estadounidense apoyó a su colega, luego de que le suspendieran el programa por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, militante conservador.

El presentador Jimmy Fallon se solidarizó con Jimmy Kimmel, quien sufrió la censura de su programa por criticar la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los dichos en referencia al asesinato del militante conservador Charlie Kirk.

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Trump contra The New York Times
El comediante estadounidense se enfocó en la polémica con una ironía: "La gran noticia es que Jimmy Kimmel fue suspendido por ABC después de la presión de la FCC dejando a todos pensando: '¿qué diablos?' Esta mañana me levanté con 100 mensajes de texto de mi padre diciendo 'lo siento, cancelaron tu programa'. Yo digo que no soy yo, es Jimmy Kimmel".

En tal sentido, Fallon dio a conocer su punto de vista sobre la interrupción del envío de su colega: "Para ser honesto con todos ustedes, no sé qué está pasando y nadie lo hace, pero yo conozco a Jimmy Kimmel y es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que vuelva".

Tras estas palabras, el conductor de The Tonight Show se burló de la gira del mandatario por Londres, donde se reunión el Rey Carlos: "Mucha gente está preocupada de que no seguiremos diciendo lo que queremos decir o que seremos censurados, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido justo como lo haría normalmente". De inmediato, utilizó un discurso de Trump para decir, con claro tono humorístico, que el magnate republicano "está haciendo a Estados Unidos grande otra vez".

