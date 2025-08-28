De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

En la previa del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend, se confirmó que la cantante de 26 años volverá a Argentina en marzo de 2026. Sus hits Espresso y Please, Please, Please la ubicaron en la cima del pop mundial.

A casi dos años de su primera visita a la Argentina, este jueves se confirmó que Sabrina Carpenter volverá al país en marzo de 2026. La noticia sirve como metáfora del ascenso que protagonizó en los últimos meses: la última vez que pisó Buenos Aires fue como telonera de Taylor Swift en The Eras Tour; ahora encabezará el lineup del Lollapalooza.

La artista estadounidense de 26 años se hizo famosa a nivel global el año pasado, cuando sus éxitos Espresso y Please, Please, Please inundaron TikTok, pero no es una improvisada. Se formó desde chica como cantante y actriz y su nuevo trabajo, Man's Best Friend, que se lanza este viernes 29 de agosto, ya es el séptimo álbum de estudio de su carrera.

Con una estética pin-up y letras provocadoras, Carpenter se consolidó como una de las estrellas pop de la Generación Z. También integra el grupo de las denominadas taydaughters ("hijas de Tay"), aquellas jóvenes artistas cuyas carreras se han visto influenciadas y, de alguna manera, también impulsadas por Swift.

Entre 2023 y 2024, Sabrina fue telonera durante varios shows del Eras Tour en América Latina, Singapur y Australia. Antes de que saliera al escenario, las pantallas gigantes mostraban una grabación de ella cantando, a sus 9 años, un cover de White Horse de Taylor Swift.

Después de subir varios videos a YouTube gracias al estudio de grabación casero que le construyó su papá, a los 11 años se presentó en The Next Miley Cyrus Project, un concurso de canto que buscaba por todo Estados Unidos a la sucesora de la estrella de Hannah Montana. Quedó tercera, pero consiguió un contrato con Disney.

En paralelo, comenzó una carrera como actriz con apariciones en las series Law & Order: Special Victims Unit y The Goodwin Games, además de la película Horns. En abril de 2015 lanzó su primer álbum, Eyes Wide Open, y apareció en producciones originales de Disney Channel.

Para el momento en que se sumó como telonera al Eras Tour, Carpenter ya iba por su quinto disco, Emails I can't send (2022) y era una estrella pop en ascenso. Las apariciones en la gira de Taylor Swift la consolidaron a nivel mundial y terminó de explotar en 2024, cuando lanzó su trabajo Short n' Sweet y su propio tour.

Ahora, se anunció que la cantante volverá al país para presentarse en el Lollapalooza 2026 que se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Allí se espera que interprete una combinación de sus hits con el nuevo material de Man's Best Friend que se publicará este viernes.