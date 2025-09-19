19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Jimmy Kimmel, una de las personalidades más importantes de la televisión de Estados Unidos, fue sacado del aire indefinidamente después de unos comentarios que hizo en su programa nocturno.

Por
Jimmy Kimmel. 

Jimmy Kimmel. 

James Christian Kimmel, conocido como Jimmy Kimmel, es una de las personalidades más importantes de los programas de entrevistas en Estados Unidos, que fue censurado por criticar la política del presidente Donald Trump. Su programa era uno de los más vistos y estaba al aire desde hacia 20 años.

El mandatario y una polémica frase.
Te puede interesar:

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

El programa Jimmy Kimmel Live! estaba en vivo desde 2003 y fue maestro de ceremonia de los Oscar en cuatro ocasiones.

Criado en el seno de una familia de inmigrantes italianos de Ischia, sus abuelos maternos emigraron desde Italia a EE.UU. en 1883 por un terremoto en la isla, marcando una nueva historia para la familia

Inspirado por las voces de la radio, Kimmel comenzó a los 16 años a hacer practicas en emisoras locales, donde se caracterizaba por tener un humor irreverente. Fue precisamente ese talento el que lo llevó a desarrollar una carrera radial y luego televisiva.

Despues de ganar un Emmy por Win Ben Stein's Mone' y volverse un nombre conocido con The Man Show, ABC le ofreció un espacio nocturno en 2003 para que hiciera el conocido Jimmy Kimmel Live!

Kimmel se caracterizó por realizar entrevistas a personajes famosos y por un humor satírico. Algunos lo han descrito como un "cabrón de la televisión", apodo que a él no le molesta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reunión entre Milei y Trump. 

Avanza la chance de una reunión entre Milei y Trump antes de las elecciones de octubre

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Quién es Peter Lamelas, el emigrante cubano que pidió la "eliminación del peronismo y la izquierda"

Peter lamelas, nuevo embajador de EE.UU. en Argentina.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump, duro con Putin: "Me decepcionó, está matando a mucha gente"

Qué son los groypers, el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Qué son los "groypers", el sector de ultraderecha de EEUU al que vinculan con el asesinato de Charlie Kirk

Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, no coinciden sobre Gaza.

Donald Trump descartó reconocer al Estado palestino para terminar la guerra en Gaza

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 38 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 46 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora