Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

James Christian Kimmel, conocido como Jimmy Kimmel, es una de las personalidades más importantes de los programas de entrevistas en Estados Unidos, que fue censurado por criticar la política del presidente Donald Trump. Su programa era uno de los más vistos y estaba al aire desde hacia 20 años.
El programa Jimmy Kimmel Live! estaba en vivo desde 2003 y fue maestro de ceremonia de los Oscar en cuatro ocasiones.
Criado en el seno de una familia de inmigrantes italianos de Ischia, sus abuelos maternos emigraron desde Italia a EE.UU. en 1883 por un terremoto en la isla, marcando una nueva historia para la familia
Inspirado por las voces de la radio, Kimmel comenzó a los 16 años a hacer practicas en emisoras locales, donde se caracterizaba por tener un humor irreverente. Fue precisamente ese talento el que lo llevó a desarrollar una carrera radial y luego televisiva.
Despues de ganar un Emmy por Win Ben Stein's Mone' y volverse un nombre conocido con The Man Show, ABC le ofreció un espacio nocturno en 2003 para que hiciera el conocido Jimmy Kimmel Live!
Kimmel se caracterizó por realizar entrevistas a personajes famosos y por un humor satírico. Algunos lo han descrito como un "cabrón de la televisión", apodo que a él no le molesta.