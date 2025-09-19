19 de septiembre de 2025 Inicio
Avanza la reunión entre Javier Milei y Donald Trump antes de las elecciones de octubre

Desde el Gobierno tienen previsto el encuentro bilateral con el republicano en la previa a los comicios legislativos nacionales para mostrar fuerte respaldo político con un posible anuncio de un nuevo giro de dólares por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

En medio de una fuerte presión cambiaria y la crisis política expuesta en el Gobierno, avanza la chance de una reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump en los Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de octubre.

La noticia fue adelantada por la periodista Liliana Franco en Ámbito, donde además de blindar su frente externo y mostrar respaldo político en el plano internacional, el encuentro podría venir acompañado de un nuevo giro de dólares por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

La expectativa del encuentro no solo pasa por la foto política y el respaldo de Donald Trump a Javier Milei sino que sería el marco ideal para anunciar la nueva asistencia financiera la cual, se negocia hace meses en los despachos oficiales en momentos en que el Banco Central comenzó a vender montos importantes de sus reservas para defender el tipo de cambio en el techo de la banda de flotación ($1.475).

En el mes de abril, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había visitado la Casa Rosada y elogió “las audaces reformas económicas” encaradas por el Presidente tras la salida del cepo.

Además, en un encuentro cerrado ante inversores organizado por JP Morgan en Washington fue más explícito al señalar: “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE)”.

