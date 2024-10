Sofía Reyes: "Tener a Stefi Roitman en mi video era romper con el tabú"

La armónica relación entre ambas mujeres sorprendió al mundo del espectáculo que fomenta la competencia y rivalidad entre mujeres y, más aún, cuando las dos compartieron al mismo hombre. Sobre su vínculo con Stefi Roitman, Sofía confiesa: "A Stefi la admiro como profesional, creo que es lo máximo y la quiero mucho como amiga. Tenerla a ella en mi video era como romper con el tabú. Al ser la ex del marido de ella pensé que estaba bueno. Al principio me reí dije: ´Sería una locura´, pero después me di cuenta que sería increíble. Yo pensaba: ´Si logramos hacer esto va a ser muy poderoso´. No tenemos por qué ser enemigas. Verdaderamente nos llevamos muy bien y trabajar con ella transmitiría un mensaje muy bonito".

"Dos días antes del rodaje, mi equipo me avisó que vendría Ricky al set. Yo pensé ´¡Wow! Qué locura´. Fue muy sanador para todos, les juro. A ellos los quiero mucho, fue lo máximo. Obviamente, yo tenía un poco de miedito. No sabía como iba a tomarlo la gente, estaba muy nerviosa, pero justamente la gente recibió el mensaje que queríamos dar. Siento mucho agradecimiento con Stef y con Ricky, el hecho de que vinieran y fueran parte del proyecto me puso muy contenta".

Además de la participación de la influencer argentina en el clip, la canción se hizo viral por su letra. Hasta lo que conocía el público, Sofía era una artista heterosexual por lo que el nombre del single causó cierta polémica.

¿Cómo surgió la temática? "Yo corté con mi novio en febrero y estuve viviendo un duelo que aún no ha terminado, no sé por qué, pero ha sido un proceso muy fuerte. Entonces, escribía mucho desde este lugar: contaba que fui a terapia, que le pedí a Dios, a Buda, a todos poder olvidarlo, aunque no fue posible. Cuando entramos a pensar el coro que dice ´No te solté, pero te solté esta noche´ mi amigo con el que estaba escribiendo tiró la frase ´No es que sea bi, pero la vi tan bella´ y dije ´¡Esto es increíble!´".

"Ahí fue cuando la canción tomó otro camino y me llevó a una etapa de mi vida en la que me encontraba soltera, con ganas de comerme el mundo, explorar, entender qué me gusta y que no. Me preguntaba qué se sentiría besar a una mujer o salir con un tipo que tenga 40 años, ¿sabes?", confesó.

Sofía Reyes llegó al momento de su carrera en el que no hay más tiempo para limitaciones, vergüenzas ni tabúes. Sobre la repercusión de este "destape emocional" entre sus familiares y amigos más cercanos, la mexicana confesó: "Yo llevo muchos años fuera de la casa de mis papás, ya tengo 29 años también, pero me salí de mi casa familiar muy chiquita. Hay muchas cosas que me he permitido vivir que creo que mis papás han ido aceptando con los años".

"Ahorita es esta canción, pero en otro momento han sido otras cosas. El otro día vinieron mis padres de visita, me vio mi mamá y me dijo: ´Tú como que eres muy hippie ¿No?´, y me cagué de la risa. Ellos me dicen que no entienden de dónde salí yo. También, agradezco y celebro que toda la vida me han dado un espacio para expresarme. Tengo fotos de cuando era chiquita y me ponía unos rayos en la cabeza, me vestía toda de rosa y me han fomentado mi lado artístico. Creo que a ellos a este punto ya no les sorprende nada".

"Me crie dentro de una familia conservadora, pero siempre tuve una parte dentro mío que se quiso comer al mundo. Me llegó a aflorar en este momento de mi vida y me encanta. Ha sido muy liberador hablar de la bisexualidad en una canción, me siento más en mi poder, no sé cómo explicarlo. Todo lo que es Bi, el video, lo de Stef, son muchos mensajes que son muy poderosos para mí y quería compartirlos con el mundo. Agradezco que lo hayan recibido tan bonito. Estaba nerviosa por sacar esta canción, pero creo que es importante para mí y era necesario soltar el qué dirán. Deshacerme de la necesidad de prestarle atención a las críticas también ha sido un trabajo importante, poder hablar mí verdad simplemente y ya está", concluyó.