Sofía Jujuy Jiménez aprovechó el sábado de calor y lució una microbikini multicolor ideal para el verano

Sofía ‘Jujuy’ Giménez se mostró vistiendo una microbikini estampada que marcó tendencia, uno de sus diseños favoritos para disfrutar el calor. La modelo además dejó algunas reflexiones en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram, algo que viene realizando a menudo. Sus seguidores dejaron sus comentarios elogiando su look y los paisajes de sus vacaciones.

La modelo es una usuaria activa de las redes sociales, por lo que se suelen ver publicaciones de sus looks en su cuenta de Instagram. En esta red, donde tiene más de 1.7 millones de seguidores, la influencer marca tendencia con sus outfits imponiendo su estilo. Para esta producción de fotos en sus vacaciones eligió un traje de baño estampado de dos piezas con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Este conjunto llamó la atención por la cantidad de colores presentes en la prenda.

“Qué lindo que es cuando te sonríe el cora no? Soy y seré una eterna convencida de la importancia del autocuidado. Mímense siempre que puedan y cómo puedan, los gustitos son para dárselos en vida”, escribió en su publicación en su cuenta de Instagram. Además, agregó: "Y a veces con regalarte simplemente tiempo con vos misma, ya te estás cuidando... Estar en contacto con la naturaleza, al aire libre. Amo”. Esta reflexión se suma a tantas otras que fue acompañando en distintos posteos en esta red social.

Desde su separación se la notó con un pasaje introspectivo pero sin dejar de marcar tendencia con sus trajes de baño. La publicación sumó miles de "me gusta" por parte de sus fans, quienes además dejaron otra gran cantidad de comentarios, en donde comentaron sus impresiones sobre sus palabras y su look.

Miley Cirus se sumó a las microbikinis total black que arrasará en la temporada 2024

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores en Hawai con un look en el que vistió una microbikini a orillas del mar. La cantante decidió tomarse un descanso de su agitada agenda y pudo hacerse tiempo para pasar unos días en las playas de este destino turístico, en donde además pudo practicar snorkel.

La cantante se sumó al viaje que realizaron su madre Tish y su pareja Dominic Purcell, quienes se fueron de luna de miel a las paradisíacas playas de Hawái.

En este lugar, se mostró con una microbikini negra que marca tendencia. El conjunto que eligió contó con dos piezas, con un top que hizo visible alguno de sus tatuajes y una bombacha colaless. A su look además le sumó unos grandes aros dorados y unos lentes oscuros.

Hace pocos días, la cantante presentó su nuevo tema Used to be Young e inmediatamente se metió entre los temas más escuchados del momento. Antes de volver a su gira en donde retomará con las funciones en vivo con shows y conciertos, la también actriz se mostró sin maquillaje, con rastros de tener el pelo mojado por el mar y con parte de su colección de microbikinis, una de sus prendas favoritas.

