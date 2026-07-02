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Sofía Gonet rompió el silencio ante los rumores de reconciliación con Homero Pettinato: qué dijo

La influencer se refirió al supuesto acercamiento sentimental y reveló en qué quedó su historia con el humorista.

El conductor y la mediática habrían sido vistos juntos. Sin embargo

El conductor y la mediática habrían sido vistos juntos. Sin embargo, ella aclaró lo que sucedió.

Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Sofía Gonet, conocida como La Reini, y Homero Pettinato dominaron la agenda de la televisión y las redes sociales después de que se viralizara un video en el que una pareja era vista caminando junta. La versión tomó fuerza tras la difusión de las imágenes en un canal de streaming, pero la influencer salió rápidamente a desmentir cualquier acercamiento con su expareja.

El hijo del histórico humorista recibió reproches en redes.
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Gonet fue categórica al rechazar las especulaciones. "Es todo mentira, no me feliciten por nada, por favor", expresó apenas fue consultada por el cronista. Acto seguido aclaró: "No soy yo la chica del video. Estaba volviendo de la Costa con todo mi equipo y me enteré de la misma manera que ustedes".

La influencer, que en las imágenes que se vieron en Bondi Live fue vista con su ex, también dejó una de las frases más comentadas de la jornada, fiel a su estilo irónico. "La chica del video no soy yo, jamás saldría a la calle así de desarreglada y con ese brushing fatal", lanzó entre risas, en diálogo con Intrusos, lo que configuró una declaración que rápidamente se viralizó y desplazó el foco hacia el tono humorístico con el que eligió responder a las versiones.

A pura ironía, Sofi Gonet respondió acerca de la presunta reconciliación con Homero Pettinato.

A pura ironía, Sofi Gonet respondió acerca de la presunta reconciliación con Homero Pettinato.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó cuando habló sobre el presente de su vínculo con el conductor. "No volví con nadie, con Homero no hablo hace mil años. Él estará haciendo su vida como yo", afirmó. Además, cerró definitivamente la puerta a una segunda oportunidad: "Es una etapa cerrada. Con él la mejor, pero no volvería nunca más". De esa manera, Sofía buscó poner fin a una historia que había vuelto a instalarse tras la difusión del video.

Qué dijo Homero Pettinato sobre los rumores de reconciliación

Mientras las imágenes seguían alimentando las especulaciones, Homero Pettinato también fue interceptado por Intrusos a la salida de Olga. La primera reacción del conductor fue negar que el material correspondiera a un encuentro reciente. "No, no creo, ese video debe ser del año pasado", respondió cuando le preguntaron por las imágenes difundidas en Bondi Live.

Consultado sobre la posibilidad de retomar la relación con La Reini, el hijo de Roberto Pettinato también intentó bajar el tono a la polémica. "No sé, cortamos hace una banda, ni lo pienso", sostuvo, remarcando que la separación ocurrió hace tiempo y que actualmente no contempla una reconciliación. No obstante, admitió que existió algún contacto posterior. "En algún momento, hace unos meses", dijo al ser consultado sobre si seguían hablando.

El momento más llamativo llegó cuando los periodistas le mostraron el video que había originado toda la controversia. Al observar las imágenes, Pettinato reaccionó con sorpresa: "¿Es de hoy el video? Qué raro, estoy vestido como ahora", una frase que alimentó aún más las dudas sobre la fecha en la que fue registrado el material.

Homero Pettinato se refirió al video donde, al parecer, se lo vio junto a la Reini.

Homero Pettinato se refirió al video donde, al parecer, se lo vio junto a la Reini.

Intentando explicar esa coincidencia, el conductor apeló al humor y cerró el intercambio con una respuesta que rápidamente se volvió viral: "Es raro, yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa".

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