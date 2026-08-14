El tenso momento en vivo que vivió Mario Pergolini con Marta Fort

La influencer Marta Fort protagonizó un inesperado momento televisivo junto al conductor Mario Pergolini en su programa de televisión. La hija de Ricardo Fort fue consultada por su padre, fallecido en 2013 , y respondió con una espontaneidad que generó risas y aplausos en el estudio. El intercambio se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más comentados de la emisión.

Pergolini le preguntó a Marta si extrañaba a Ricardo Fort, una pregunta que la influencer consideró innecesaria por lo evidente de sus sentimientos. “¿Qué es esa pregunta pelotuda?” , lanzó sin filtro. La respuesta provocó la reacción inmediata del público y de Evelyn Botto , mientras el conductor se mostró sorprendido y decidió continuar el juego con otra confesión: “Yo a mi papá no lo extraño” .

Marta no dejó pasar la frase y explicó su propia experiencia con absoluta contundencia: “No, pero cómo no lo voy a extrañar. Me estás jodiendo. Yo no tuve malas experiencias” . El testimonio en Otro Día Perdido (El Trece) permite entender que, más allá del personaje mediático construido alrededor de Ricardo Fort, la joven conserva un recuerdo afectivo de su padre y habla de ese vínculo desde una perspectiva íntima y personal.

Durante la charla, además, Marta contó una particular costumbre familiar que tenía Ricardo. Según relató, el empresario utilizaba el baño como un espacio de privacidad y reflexión, desde donde llamaba a sus hijos y a otros familiares para mantener conversaciones serias. “Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos” , contó entre risas, describiendo una escena doméstica que contrastó con la imagen pública y extravagante que caracterizó al empresario.

Marta Fort confesó cómo tuvo oculto su nuevo romance en el Mundial

La visita también dejó una revelación sobre la vida sentimental de Marta Fort. Frente a Pergolini, confirmó que encontró pareja después del concurso que había organizado para conocer a alguien y contó que el romance comenzó mientras se desarrollaba el Mundial 2026. “Encontré, encontré. Hoy lo voy a buscar al aeropuerto. Yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas, me fui a Universal y a Las Vegas con él”, relató.

La influencer explicó que decidió mantener la relación lejos de las redes sociales, aunque continuó compartiendo imágenes de sus viajes y de su vida cotidiana. “Yo de repente subía cosas muy sexy, pero no con quién, y cuando volví conté con quién estaba”, detalló. La estrategia le permitió mostrar distintos momentos personales sin revelar la identidad de la persona que la acompañaba, una decisión especialmente significativa para alguien cuya vida privada despierta interés constante.

Marta también contó que tomó una particular precaución antes de que su novio, de nacionalidad uruguaya, viajara a la Argentina. “Como el chico es uruguayo y yo soy argentina, yo por las dudas, antes de que venga para acá, quería quemarlo”, explicó en tono humorístico. Después resumió su estrategia con una expresión que provocó nuevas risas en el estudio: “Marqué el territorio”.

La joven, además, se mostró entusiasmada al hablar de su pareja y lo definió de manera contundente: “Es un tipazo. Es un pendejo para mí, tiene 28 años”. El relato representa un cambio respecto de declaraciones anteriores de Marta, quien en 2022 había explicado que prefería ocultar sus relaciones por temor a que alguien se acercara a ella por su dinero o fama. En aquella oportunidad había dicho que, si encontraba una relación sana, no tendría problemas en mostrarla públicamente.