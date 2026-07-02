Diego Leuco no se escondió y opinó acerca del escándalo en Luzu TV entre Nico Occhiato y Flor Peña

El conductor de Telefe salió a respaldar al dueño del canal y apuntó la responsabilidad directamente hacia quien estaba al frente del micrófono cuando se difundió la noticia falsa.

Diego Leuco salió a defender públicamente a Nico Occhiato en medio del escándalo que afecta a Luzu TV luego de la fake news que Florencia Peña difundió sobre la salud del padre de Lionel Messi. En una entrevista con Puro Show de El Trece, el conductor de La Peña de Morfi fue muy claro : "Yo creo que hay un ensañamiento con un pibe bárbaro. Se nota que es cero mala leche. Nunca le vi una mala intención y se está generando a su alrededor algo demasiado grande".

El hijo de Alfredo Leuco respaldó al dueño de Luzu y relativizó la responsabilidad que se le atribuye por lo ocurrido al aire. "Vemos muchas noticias mal dadas todos los días y nadie va a buscar a los dueños de los canales por eso", afirmó, marcando una comparación con lo que ocurre habitualmente en los medios de comunicación sin que se genere una reacción similar.

La defensa incluyó también una caracterización personal de Occhiato. " Es una gran persona, un tipo al que sólo lo motiva laburar, mejorar y crecer. Jamás lo vi hacer nada malo ni pisarle la cabeza a nadie", señaló, antes de apuntar directamente contra la actriz: "Creo que la culpa es de la persona que tiene la responsabilidad de comunicar. Conociendo los roles del streaming, los que estamos al frente tenemos privilegios y responsabilidades. Además, en este caso, lo más impactante es el modo. Eso siento que tiene que ver con cada uno".

La postura de Leuco se suma a la del propio Occhiato, quien en su programa Nadie dice nada había asegurado que lo sucedido "fue con cero mala leche" y descartó que marcas auspiciantes se hubieran retirado del canal. "No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira", afirmó el conductor.

La demanda de Florencia Peña contra Nicolás Occhiato ya tiene cifra oficial: 750 millones de pesos. El dato lo dio a conocer Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa a la actriz, en el programa Pasó en América. "Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos", afirmó.

El propio Burlando había dado detalles del reclamo días antes, en el programa de Mirtha Legrand. "El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor", expresó el letrado, dejando abierta la posibilidad de que la cifra final sea aún mayor una vez que se cuantifique el daño extrapatrimonial.

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El abogado también cuestionó la velocidad con la que Occhiato tomó la decisión de desvincularla: "Fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas". La actriz sostiene que fue despedida, mientras que el dueño de Luzu afirma que fue ella quien decidió dar un paso al costado tras el escándalo.

La propia Peña había pedido disculpas públicamente en Sálvese quien pueda, donde se quebró en llanto. "Cometí un error, me confundí. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas", afirmó entre lágrimas. Y cerró con una frase que resumió su postura: "Fui yo la que lo dije y me hago cargo, chicos. Pero de verdad, con el corazón en la mano les digo. No fue para nada mi intención".