La confesión escatológica de Marta Fort sobre Ricardo que dejó mudo a Mario Pergolini

Una inesperada confesión sobre una costumbre familiar del recordado empresario sorprendió al conductor y desató una reacción que rápidamente se volvió viral.

La influencer Marta Fort sorprendió al conductor Mario Pergolini en su programa de televisión al revelar una insólita intimidad de su padre, Ricardo Fort . Contó que el empresario utilizaba el baño para relajarse y mantener conversaciones familiares.

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“ El lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba ”, relató Marta. Y agregó: “ Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos ”.

Pergolini, en Otro Día Perdido (El Trece), no pudo ocultar su sorpresa: “ ¿Los llamaba al baño? ”. Marta confirmó que sí y explicó que Ricardo se sentaba mientras ellos se ubicaban en el bidet. “ Marta, no es normal lo que estás contando ”, reaccionó el conductor.

La hija de Fort explicó que, debido a la exposición constante de su padre, ese momento representaba su espacio de mayor privacidad: “ Mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño ”.

Marta también confirmó que está en pareja con un uruguayo y reveló: “ Yo estuve noviando todo el Mundial. A escondidas me fui a Las Vegas con él ”.

Según Puro Show, el joven se llama Juan Manuel Ramírez, tiene 28 años y vive en Canelones. El programa indicó que estaría vinculado con la compra y venta de vehículos, además de motos y motos de agua.

La panelista Nancy Duré destacó un supuesto parecido físico con Ricardo Fort: “Es igual a Ricardo”. Pochi, por su parte, señaló que el joven tiene tatuajes, una característica que coincidiría con los gustos que Marta había mencionado públicamente.

Juan Manuel Ramírez, novio de Marta Fort. Instagram @juanmaramirez1600

La relación habría comenzado hace algunos meses y Marta intentó mantenerla en secreto. La identidad del joven fue finalmente difundida por el mencionado programa de televisión, que aportó detalles sobre su familia, residencia y actividad comercial.