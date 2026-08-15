15 de agosto de 2026 Inicio
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Pasó una internación grave en el inicio de su carrera pero logró alcanzar un récord en el Mundial 2026: de quien se trata

Una grave enfermedad puso en riesgo su vida cuando recién comenzaba su carrera, pero logró recuperarse y se convirtió en leyenda de su país.

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Superó un delicado tema de salud cuando era joven y se convirtió en leyenda de su país.

Superó un delicado tema de salud cuando era joven y se convirtió en leyenda de su país.

  • Una grave enfermedad puso en riesgo su vida cuando recién comenzaba su carrera.
  • La recuperación fue lenta y requirió meses de tratamiento y rehabilitación.
  • Con el tiempo, logró construir una extensa trayectoria internacional.
  • En 2026 alcanzó un récord histórico junto a dos grandes figuras del fútbol mundial.

Guillermo “Memo” Ochoa es uno de los grandes referentes del fútbol mexicano y su carrera estuvo marcada por momentos muy importantes dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, antes de convertirse en una figura habitual de los mundiales, el arquero atravesó una grave situación de salud que puso en riesgo su vida cuando apenas tenía 19 años. Aquella experiencia ocurrió en 2004, justo cuando comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas de su país.

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El arquero tuvo una infección grave que pudo temrinar con su vida cuando sólo tenía 19 años.

El arquero tuvo una infección grave que pudo temrinar con su vida cuando sólo tenía 19 años.

Todo comenzó cuando Ochoa empezó a sentir un fuerte malestar físico que, en un principio, parecía ser un problema de salud común. Con el correr de los días, su cuadro se complicó y los médicos detectaron una infección severa que afectó distintos órganos. La situación obligó a internarlo de urgencia y el arquero permaneció varios días en estado delicado, mientras su recuperación se convertía en una verdadera incertidumbre.

Durante ese período, el futbolista llegó a perder más de diez kilos y tuvo que atravesar un largo proceso de tratamiento. Según contó años después, los especialistas incluso llegaron a temer por su vida. La recuperación fue lenta y requirió varios meses, pero Ochoa logró volver a ponerse en condiciones para regresar a las canchas y continuar con una carrera que, por entonces, recién comenzaba.

Cuál es la emotiva historia de "Memo" Ochoa

Lejos de quedar como un episodio que frenara su trayectoria, aquella situación terminó siendo uno de los momentos más difíciles que logró superar. Con el paso de los años, Ochoa se convirtió en uno de los arqueros más reconocidos de México y tuvo experiencias en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. Además, sus actuaciones con la Selección Mexicana lo llevaron a transformarse en una de las caras más conocidas de su país en los Mundiales.

Su historia alcanzó un nuevo capítulo en la Copa del Mundo 2026, cuando formó parte de la selección azteca y se convirtió en uno de los tres futbolistas que llegaron a disputar seis Mundiales, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El récord adquiere todavía más relevancia por todo el camino que debió recorrer desde aquella internación a los 19 años hasta mantenerse ligado a la máxima competencia internacional durante dos décadas.

Con el tiempo se convirtió en figura de la Selección y logró un impresionante récord en Mundiales.

Con el tiempo se convirtió en figura de la Selección y logró un impresionante récord en Mundiales.

Así, la carrera de “Memo” Ochoa quedó marcada tanto por sus actuaciones en grandes escenarios como por los obstáculos que debió superar lejos de ellos. La grave enfermedad que sufrió al comienzo de su carrera pudo haber cambiado su futuro, pero logró recuperarse y volver al fútbol profesional. Más de 20 años después, su presencia en el Mundial 2026 terminó de completar una trayectoria histórica para el arquero mexicano.

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