Sofi Martínez confirmó la noticia más esperada sobre Diego Leuco: "No necesitamos un..."

Sofi Martínez no se guardó nada sobre su relación con Diego Leuco.

Luego, sobre la relación que mantiene con el periodista reveló: "Nosotros nos queremos un montón, seguimos compartiendo cosas y nos seguimos charlando, no necesitamos ponerle un título en particular. Lo que viene no tengo idea, pero estamos cerca". Con estas palabras, se mostró ambigua con respecto a su vínculo amoroso.

Para finalizar, le preguntaron si mantienen exclusividad y sorprendió con su respuesta: "No hablamos, es algo muy personal de cada pareja. Estamos cómodos así y no necesitamos charlarlo. Yo creo que sí (está enamorada), si seguimos teniendo ese vínculo tiene que ver con ese cariño tan profundo que nos tenemos". Tras esto, en el programa de eltrece se mostraron con muchas dudas, ya que no se suele expresar así el amor.

La pareja de Diego Leuco y Sofía Martínez terminó en octubre, pero ambos no lo confirmaron del todo. Aseguran que están atravesando un momento extraño en su vida amorosa, pero no lo catalogan como ruptura.