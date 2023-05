Sinopsis, tráiler y reparto de Un lugar en silencio 2, la película que está en el Top 3 de Netflix

Un lugar en silencio 2, la secuela de la película de 2018 que fue aclamada por la crítica y que fue un éxito de taquilla, está en el Top 3 de Netflix a solo cinco dias de ser agregada al catálogo de la plataforma, el pasado domingo 30 de abril y estrenada en cine en 2021. No obstante, el público se preguntaba por la primera de estas películas, ya que no tiene sentido ver una secuela de esta manera. Ante la demanda de los suscriptores, el gigante del streaming no perdió el tiempo y ya anunció que la parte 1 del filme estará disponible para ver desde este domingo 7 de mayo.