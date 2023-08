¿Sin vuelta atrás? Revelan cómo está Tini Stoessel, tras su separación de Rodrigo De Paul

Entre los posibles rumores de reconciliación frente a las últimas declaraciones de Camila Homs, la exesposa de Rodrigo De Paul , Tini Stoessel se mantiene fuera del foco e intenta no llamar la atención para poder terminar el duelo de su relación rodeada de sus amigos.

Sin embargo, a través de Instagram, Gossipeame compartió varias fotografías que le enviaron seguidoras sobre la artista. Resulta que varias fanáticas se la cruzaron en Miami y no dudaron en pedirle una foto.

Rodrigo De Paul Tini Stoessel Redes sociales

"De Tini me contaron que superamorosa se sacó fotos con todos los que le pedían", escribió en una de sus historias la influencer. Además, señaló que según lo que le comentaron las personas que se cruzaron con Stoessel, "se la veía con expresión medio tristona". "Tengo entendido que la recomendación, según le dijo Mariana, la madre a unas fans, es que descanse y desconecte", cerró.

El recuerdo de Rodrigo De Paul que Tini Stoessel se arrepiente de tener: "Te fuiste y..."

A lo largo de su carrera, Tini Stoessel compartió su vida privada con sus fanáticos. En los últimos meses, Rodrigo De Paul fue uno de los protagonistas más importantes y mostró su intimidad en redes sociales, pero tiene un recuerdo imborrable que quiere olvidar. ¿De qué se trata?

Ni en los momentos de vacaciones la cantante descansa de la música y, en uno de sus viajes a Europa, estuvo rodeada de amigos, familia y el futbolista. Como uno de los estrenos se venía encima, decidió grabar un video casero que le sirvió de videoclip oficial de uno de sus últimos hits: "Estoy tranqui, tranquila. No me duelen ni las despedidas, tu te fuiste y ya me puse más killah, más fina".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Redes sociales

En ese momento estaba en pareja con el mediocampista surgido de Racing y fue él quien usó una antigua cámara y grabó el día a día de su pareja. Como material final quedó un video de Tini haciendo la mímica de su canción mientras baila y pasea con amigos. ¿El que fima? Rodrigo de Paul.

La canción se llama "Las Jordans" y habla sobre un viejo amor, al que sus fanáticos aseguran que es Sebastián Yatra porque lanza una indirecta: "No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España", en referencia a Aitana, una cantante con la que el colombiano le fue infiel a la exprotagonista de Violetta.

Lo deja en claro al final del video cuando termina, aparece con la cámara desde un espejo y saluda como para ponerle fin. Este recuerdo le quedará para siempre a la cantante, hasta que decida sacar un video alternativo como ya hizo con La Loto.