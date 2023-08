Cómo respondió Camila Homs una incómoda pregunta sobre Tini antes de su debut en el Bailando

En la previa fue entrevistada por Ángel de Brito y le contó sus sensaciones antes del debut. “Se me pasaron un poco los nervios. Venía en el auto con las maripositas en la panza. Hacía un montón que no me pasaba”, indicó.

“Con el baile vengo muy bien. La verdad es que me vengo sorprendiendo ensayo tras ensayo”, agregó cuando se le consultó por sus dotes para el baile.

Luego el conductor de LAM le hizo una particular pregunta: "¿Qué hacés si te toca un tema de Tini?". Entonces Homs, con total tranquilidad y muy sonriente, contestó: “Se baila, ¿o no? No importa”.

“Estoy muy bien, muy contenta de estar acá”, finalizó la modelo que está de novia hace un tiempo con el futbolista José Sosa.

Camila Homs Bailando por un Sueño Camila Homs participó de la foto del Bailando 2023.

Camila Homs reveló quién es la persona que más odia y por qué

La modelo Camila Homs estuvo en conflicto judicial con Rodrigo De Paul por la cuota alimentaria de sus hijos luego de su separación y mientras él estaba en pareja con Tini Stoessel. Sin embargo, en las últimas horas confirmó quién es la persona que más odia y no es el jugador.

Fue Mariana Brey en Socios del Espectáculo quien contó que está en pleno conflicto con otra persona. “Voy a hablar de Camila Homs y su ex abogado Ignacio Trimarco. Hubo una audiencia de juicio. Lo que me explicaban es que fue como un juicio y no una mediación. Esto pasó en el Tribunal de disciplina del Colegio de abogados”, expresó.