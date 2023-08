El secreto mejor guardado de De Paul que se filtró por la pantalla de su celular

Revelan la razón por la que Tini Stoessel le pidió separarse a Rodrigo De Paul: "No puedo más..."

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación”, expresó en un comunicado similar al de la cantante y expuso que lo había acompañado en un momento difícil de su vida, pero no cerró la puerta a una posible reconciliación.

De Paul Tini Redes sociales

Según el periodista Juan Etchegoyen, quien había decidido terminar la relación fue la cantante por “falta de amor”, por eso hubo pedidos del jugador de poder sostener el vínculo, aunque no haya amor.

En este caso, a pesar de haber confirmado la ruptura, un fanático captó que el fondo de pantalla del celular de De Paul tiene una foto suya con Tini, ambos con la camiseta de Argentina. ¿Aún hay amor?

De Paul Redes sociales

La cantante Tini Stoessel le habría pedido separarse al futbolista Rodrigo De Paul por no poder soportar más todos los conflictos mediáticos que se generaron por ser dos personajes públicos.

Rodrigo De Paul Tini Stoessel Redes sociales

Al respecto, Ochoa agregó: "De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar". Así, hizo mención al desesperado pedido de De Paul para no separarse.

Para finalizar, el panelista dio todos los detalles: "Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs firma para ir al Bailando, Tini entra en una crisis y dijo '¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa'". Con estas palabras, dio a entender que la separación fue en gran parte culpa de los medios que inventaron múltiples fake news sobre la relación.