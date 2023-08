Confirmado: el motivo por el cuál Rodrigo de Paul terminó su relación con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul Tini Stoessel Redes sociales

La ruptura tomó por sorpresa a los seguidores de ambos y en redes sociales se generaron cientos de especulaciones sobre ambas figuras. Sin embargo, a Tini ya se la relacionó con 2 jóvenes, mientras disfruta de su tiempo en Miami.

Según comenzó a trascender en las redes sociales, la ex-Violetta estaría empezando un noviazgo con Biel Juste, un joven de 26 años, que además de ser modelo es influencer y empresario.

Tini De Paul Redes sociales

La instagramer Gossipeame contó que a la actriz se la vio usando una remera del joven, una costumbre que ella tendría para con sus parejas, tal como sucedió con la casaca de Balenciaga que compartió con el futbolista de la Selección argentina.

En esta línea, Etchegoyen explicó que en realidad la razón principal del corte de la relación se debe a una decisión de Rodrigo de Paul, ya que "está dispuesto a resignar todo por sus hijos, resignar el amor es un sacrificio que no estamos acostumbrados a ver en los hombres, él eligió bien, su actitud lo ennoblece, sacrificó a la mujer de su vida por sus hijos".

De Paul Tini Redes sociales

Después del turbulento divorcio entre De Paul y Camila Homs, la custodia y el tiempo que el futbolista pasa con sus hijos fue ampliamente criticados en redes sociales. "Todos los meses ve a sus hijos una semana, cuando llegan sus hijos él se dedica exclusivamente, es muy difícil sostener una pareja tan joven como Tini", señaló el letrado.

El recuerdo de Rodrigo De Paul que Tini Stoessel se arrepiente de tener: "Te fuiste y..."

A lo largo de su carrera, Tini Stoessel compartió su vida privada con sus fanáticos. En los últimos meses, Rodrigo De Paul fue uno de los protagonistas más importantes y mostró su intimidad en redes sociales, pero tiene un recuerdo imborrable que quiere olvidar. ¿De qué se trata?

Ni en los momentos de vacaciones la cantante descansa de la música y, en uno de sus viajes a Europa, estuvo rodeada de amigos, familia y el futbolista. Como uno de los estrenos se venía encima, decidió grabar un video casero que le sirvió de videoclip oficial de uno de sus últimos hits: "Estoy tranqui, tranquila. No me duelen ni las despedidas, tu te fuiste y ya me puse más killah, más fina".

De Paul Tini Captura de pantalla

En ese momento estaba en pareja con el mediocampista surgido de Racing y fue él quien usó una antigua cámara y grabó el día a día de su pareja. Como material final quedó un video de Tini haciendo la mímica de su canción mientras baila y pasea con amigos. ¿El que fima? Rodrigo de Paul.

La canción se llama "Las Jordans" y habla sobre un viejo amor, al que sus fanáticos aseguran que es Sebastián Yatra porque lanza una indirecta: "No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España", en referencia a Aitana, una cantante con la que el colombiano le fue infiel a la exprotagonista de Violetta.

Lo deja en claro al final del video cuando termina, aparece con la cámara desde un espejo y saluda como para ponerle fin. Este recuerdo le quedará para siempre a la cantante, hasta que decida sacar un video alternativo como ya hizo con La Loto.