"Mamá hermosa, buena y amorosa": el saludo de Mauro Icardi para la China Suárez y el silencio con Wanda Nara

El futbolista celebró el Día de la Madre compartiendo fotos junto a la modelo en Instagram, pero no le deseó un feliz día a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Mauro Icardi celebró la maternidad de la China Suárez con una foto desde la cama y otra de la modelo en bikini. " Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo ", le escribió el futbolista a la madre de Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, aunque no compartió fotos junto a ninguno de los tres.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

La actriz sí compartió en sus historias un video de sus dos hijas e Icardi jugando en el patio de su casa . Las niñas disfrutaban una pista de carrera, mientras que el deportista rebotaba una pelota en una cancha. La influencer acompañó la publicación con un emoji de manos juntas y un corazón.

Rufina también felicitó a su madre en su día y le dedicó un collage de tres fotos, en una de ellas aparecen solo la China y Mauro. " Feliz día a la mejor mamá de todas, te amo mucho ", escribió la adolescente desde su cuenta de Instagram.

Francesca e Isabella Icardi pasaron el Día de la Madre con Wanda Nara , igual que Valentino, Constantino y Benedicto López. El padre de los varones, Maxi López, sí le deseó un feliz día a su exesposa, pero el exdelantero del Galatasaray no hizo lo mismo . Aunque era de esperar luego de que celebrara la oficialización del divorcio hace 10 días.

Las felicitaciones a la China Suárez por el Día de la Madre.

La sentencia declaró disuelto el matrimonio entre Wanda y Mauro tras un proceso que se tramitó ante el Tribunal de Milán. La resolución abordó los reclamos económicos presentados durante el divorcio y dejó fuera de su jurisdicción los asuntos referidos a la custodia y manutención de las dos hijas menores de la expareja .

Cómo pasó Wanda Nara el Día de la Madre

Sus cinco hijos le llevaron flores, regalos y el desayuno a la cama y la conductora de MasterChef Celebrity se mostró en pijama junto a ellos. "Mi prioridad", definió la empresaria en la descripción de la foto.

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Además, publicó en historias una foto de Nora Colosimo cuando era más joven y tanto Wanda como su hermana Zaira eran niñas. "Gracias, Ma. Por ser la mejor mamá y abuela de todas. Orgullosas de la mamá que nos enseñó todo. Te amamos", escribió la modelo.

En la imagen se puede ver a las tres disfrutando de un día de playa o río al sol. Las niñas en ropa de verano y Nora con una maya enteriza negra.

Las historias que compartió Wanda Nara por el Día de la Madre.

Tanto Valentín como Constantino López saludaron a su madre en las historias y compartieron fotos junto a ella de cuando eran bebés.