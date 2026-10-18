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"Mamá hermosa, buena y amorosa": el saludo de Mauro Icardi para la China Suárez y el silencio con Wanda Nara

El futbolista celebró el Día de la Madre compartiendo fotos junto a la modelo en Instagram, pero no le deseó un feliz día a la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

La China Suárez y Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi.

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Mauro Icardi celebró la maternidad de la China Suárez con una foto desde la cama y otra de la modelo en bikini. "Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo", le escribió el futbolista a la madre de Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, aunque no compartió fotos junto a ninguno de los tres.

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.
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La actriz sí compartió en sus historias un video de sus dos hijas e Icardi jugando en el patio de su casa. Las niñas disfrutaban una pista de carrera, mientras que el deportista rebotaba una pelota en una cancha. La influencer acompañó la publicación con un emoji de manos juntas y un corazón.

Rufina también felicitó a su madre en su día y le dedicó un collage de tres fotos, en una de ellas aparecen solo la China y Mauro. "Feliz día a la mejor mamá de todas, te amo mucho", escribió la adolescente desde su cuenta de Instagram.

Las felicitaciones a la China Suárez por el Día de la Madre.

Las felicitaciones a la China Suárez por el Día de la Madre.

Francesca e Isabella Icardi pasaron el Día de la Madre con Wanda Nara, igual que Valentino, Constantino y Benedicto López. El padre de los varones, Maxi López, sí le deseó un feliz día a su exesposa, pero el exdelantero del Galatasaray no hizo lo mismo. Aunque era de esperar luego de que celebrara la oficialización del divorcio hace 10 días.

La sentencia declaró disuelto el matrimonio entre Wanda y Mauro tras un proceso que se tramitó ante el Tribunal de Milán. La resolución abordó los reclamos económicos presentados durante el divorcio y dejó fuera de su jurisdicción los asuntos referidos a la custodia y manutención de las dos hijas menores de la expareja.

Cómo pasó Wanda Nara el Día de la Madre

Sus cinco hijos le llevaron flores, regalos y el desayuno a la cama y la conductora de MasterChef Celebrity se mostró en pijama junto a ellos. "Mi prioridad", definió la empresaria en la descripción de la foto.

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Además, publicó en historias una foto de Nora Colosimo cuando era más joven y tanto Wanda como su hermana Zaira eran niñas. "Gracias, Ma. Por ser la mejor mamá y abuela de todas. Orgullosas de la mamá que nos enseñó todo. Te amamos", escribió la modelo.

En la imagen se puede ver a las tres disfrutando de un día de playa o río al sol. Las niñas en ropa de verano y Nora con una maya enteriza negra.

Las historias que compartió Wanda Nara por el Día de la Madre.

Las historias que compartió Wanda Nara por el Día de la Madre.

Tanto Valentín como Constantino López saludaron a su madre en las historias y compartieron fotos junto a ella de cuando eran bebés.

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