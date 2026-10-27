El consumo se estancó en septiembre respecto al mes anterior y retrocedió 0,8% interanual

El consumo creció 0,05% en el noveno mes de 2026 respecto a agosto, según el último informe sobre el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Además, la CAC estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.389.000.

El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en el noveno mes del año un crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente a agosto y una caída de 0,8% en la comparación interanual . Por lo que, en términos técnicos, se puede afirmar que se trata de un estancamiento.

Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual , expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica.

Para el mismo mes, la entidad estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.389.000 , lo que implica un crecimiento mensual de 0,1%. Aún así, el crédito a los hogares continúa en una tendencia declinante , aunque ha moderado su caída, y limita el consumo de bienes durables.

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

La serie desestacionalizada del IC continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, aún bajos en términos de la historia reciente. En concreto, septiembre se encuentra 2% por debajo del máximo de principios de 2025 .

En términos de precios, el mes de septiembre registró una inflación del 1,9% . Si bien continúa orbitando en torno a 2% desde mayo, la tendencia de los últimos meses muestra una relativa desaceleración (aunque el último dato fue mayor al de agosto).

La medición interanual también retrocedió y se ubicó en 33,4% de incremento entre septiembre de 2025 y el de este año. De todas formas, continúa siendo mayor que el mínimo del último año, dado en octubre pasado (31,3%).

La caída libre de la industria textil en Argentina.

Durante el año pasado el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y el IC han recuperado, a distintas velocidades, respecto a los niveles de 2024. Para este 2026, el último dato disponible del EMAE refiere a agosto, cuando volvieron a coincidir los signos de la variación de la actividad y el consumo de los hogares.

En concreto, en agosto el EMAE retrocedió un 1,7% en términos interanuales, mientras que el IC lo hizo en 1%.

La variación del consumo, rubro por rubro

El rubro de indumentaria y calzado mostró un decrecimiento estimado de 1,5% interanual, con un aporte de -0,1 p.p. (puntos porcentuales) al desempeño del índice general. Cabe considerar, de todas formas, que septiembre de 2025 resulta de mejor desempeño para el rubro que los pasados agosto y julio.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en septiembre una fuerte caída interanual de 5,5%, y aportando al índice general -0,8 p.p. a su variación. El desempeño del rubro se explica nuevamente por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles, que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos.

Recreación y cultura mostró en septiembre una caída de 3,4% interanual, con una contribución de -0,2 pp. a la variación del índice. El rubro vuelve a caer tras un previo crecimiento interanual y marca un desempeño irregular para este año.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un crecimiento estimado de 5,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, contrapesando la baja del índice general al aportar 0,9 p.p. positivos. Nuevamente, el crecimiento de la demanda eléctrica explica buena parte del desempeño del rubro.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 1,1% en septiembre, que aportó -0,6 p.p. a la variación interanual del índice general. El consumo en el resto de los rubros se encuentra en niveles apenas superiores a los de septiembre de 2019, mes tomado de referencia como previo a la pandemia.