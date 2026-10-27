27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El consumo se estancó en septiembre respecto al mes anterior y retrocedió 0,8% interanual

El consumo creció 0,05% en el noveno mes de 2026 respecto a agosto, según el último informe sobre el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Además, la CAC estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.389.000.

Por
El Indicador del Consumo se estancó en septiembre.

El Indicador del Consumo se estancó en septiembre.

Camila Alonso

El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en el noveno mes del año un crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente a agosto y una caída de 0,8% en la comparación interanual. Por lo que, en términos técnicos, se puede afirmar que se trata de un estancamiento.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 28 de octubre

Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual, expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica.

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

La tasa de mora en Argentina escaló a 17,4% en junio, según el Mapa de la Deuda.

Para el mismo mes, la entidad estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.389.000, lo que implica un crecimiento mensual de 0,1%. Aún así, el crédito a los hogares continúa en una tendencia declinante, aunque ha moderado su caída, y limita el consumo de bienes durables.

La serie desestacionalizada del IC continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, aún bajos en términos de la historia reciente. En concreto, septiembre se encuentra 2% por debajo del máximo de principios de 2025.

La relación del consumo con la inflación y la actividad económica

En términos de precios, el mes de septiembre registró una inflación del 1,9%. Si bien continúa orbitando en torno a 2% desde mayo, la tendencia de los últimos meses muestra una relativa desaceleración (aunque el último dato fue mayor al de agosto).

La medición interanual también retrocedió y se ubicó en 33,4% de incremento entre septiembre de 2025 y el de este año. De todas formas, continúa siendo mayor que el mínimo del último año, dado en octubre pasado (31,3%).

La caída libre de la industria textil en Argentina.

La caída libre de la industria textil en Argentina.

Durante el año pasado el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y el IC han recuperado, a distintas velocidades, respecto a los niveles de 2024. Para este 2026, el último dato disponible del EMAE refiere a agosto, cuando volvieron a coincidir los signos de la variación de la actividad y el consumo de los hogares.

En concreto, en agosto el EMAE retrocedió un 1,7% en términos interanuales, mientras que el IC lo hizo en 1%.

La variación del consumo, rubro por rubro

El rubro de indumentaria y calzado mostró un decrecimiento estimado de 1,5% interanual, con un aporte de -0,1 p.p. (puntos porcentuales) al desempeño del índice general. Cabe considerar, de todas formas, que septiembre de 2025 resulta de mejor desempeño para el rubro que los pasados agosto y julio.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en septiembre una fuerte caída interanual de 5,5%, y aportando al índice general -0,8 p.p. a su variación. El desempeño del rubro se explica nuevamente por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles, que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos.

Recreación y cultura mostró en septiembre una caída de 3,4% interanual, con una contribución de -0,2 pp. a la variación del índice. El rubro vuelve a caer tras un previo crecimiento interanual y marca un desempeño irregular para este año.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un crecimiento estimado de 5,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, contrapesando la baja del índice general al aportar 0,9 p.p. positivos. Nuevamente, el crecimiento de la demanda eléctrica explica buena parte del desempeño del rubro.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 1,1% en septiembre, que aportó -0,6 p.p. a la variación interanual del índice general. El consumo en el resto de los rubros se encuentra en niveles apenas superiores a los de septiembre de 2019, mes tomado de referencia como previo a la pandemia.

Noticias relacionadas

El BCRA, por segundo día consecutivo, no compró divisas. 

Tras el balotaje en Brasil, el Banco Central completó dos jornadas sin comprar divisas por primera vez en 2026

El salario mínimo se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas.

El empleo formal acumula 14 meses de caída y el salario mínimo tocó un piso histórico

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y encaminó un desembolso de u$s900 millones

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial: de cuánto será el porcentaje

¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras la suba del lunes, el dólar se mantuvo en $1.560

Rating Cero

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

La decisión de la China Suárez que podria cambiar la relación que mantiene con Benjamin Vicuña.

En medio de la guerra con Benjamín Vicuña, la China Suárez tomó una inesperada decisión que podría cambiarlo todo

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración

El drama familiar que golpea a Thiago Medina y por el que piden una cadena de oración

últimas noticias

Massa felicitó a Lula, quien cumple 81 años este martes.

Massa saludó a Lula por su cumpleaños 81: "Al revés, felices jóvenes 18"

Hace 10 minutos
Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

Lula agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

Hace 16 minutos
Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Hace 23 minutos
Tras la reelección de Lula en Brasil, Cristina envió sus felicitaciones y el mandatario respondió: Mi querida amiga. 

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Hace 30 minutos
La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Hace 42 minutos