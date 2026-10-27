27 de octubre de 2026 Inicio
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José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció una persecución para proscribirlo

El exdiputado solicitó a la Justicia que revoque el embargo, dicte su sobreseimiento y levante la prohibición para salir del país. A través de dos escritos, la defensa rechazó los nexos ilícitos con el empresario Fred Machado y cuestionó la falta de pruebas en el fallo del juez Mirabelli.

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José Luis Espert insistió con su inocencia.

José Luis Espert insistió con su inocencia.

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El exdiputado José Luis Espert apeló este martes su procesamiento por presunto lavado de dinero ante la Justicia Federal de San Isidro. Mediante su defensa, el dirigente solicitó la revocación del fallo dictado por el juez Lino Mirabelli, por considerar que la resolución carece de sustento y persigue fines políticos.

El endeudamiento familiar se debatió durante la madrugada, sobre el final de una extensa sesión especial en Diputados.
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Los abogados del economista presentaron dos recursos destinados a la Cámara Federal de San Martín. Allí solicitaron el sobreseimiento definitivo del acusado, el levantamiento del embargo por $1.000 millones y la anulación de la prohibición para salir del país.

La investigación central apunta a una transferencia de u$s200.000 que el ex legislador recibió en 2020 por parte del empresario Federico Machado. La Justicia de Estados Unidos condenó a este financista por fraude y conspiración para cometer lavado de activos.

José Luis Espert rechaza las acusaciones de la Justicia

En un texto difundido a la prensa, el acusado explicó que esos fondos correspondieron a un anticipo por un contrato de consultoría. El ex diputado cuestionó al magistrado porque "se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera".

El dirigente argumentó que los movimientos financieros de su empresa Varianza SA resultaron transparentes y sin ocultamientos. "Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo", justificó el apelante.

La defensa destacó que el tribunal descartó la relación de ese dinero con fideicomisos o compras de vehículos a fines de 2024. Según Espert, el fallo "se contradice a sí mismo" porque exige demostrar el origen ilícito de los fondos y luego declara innecesaria esa prueba.

El imputado criticó las reflexiones finales del magistrado sobre la financiación de campañas electorales, temas ajenos a su indagatoria. "Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme", alertó.

Para cerrar su descargo, el excandidato ratificó su inocencia y adelantó su estrategia frente a los tribunales. "Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio", advirtió de cara al futuro del expediente.

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