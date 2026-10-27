27 de octubre de 2026 Inicio
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Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial: de cuánto será el porcentaje

Los trabajadores del sector tendrán un incremento en el sueldo en octubre, noviembre y diciembre, después de un entendimiento con las cámaras empresariales.

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Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) que regirá para octubre, noviembre y diciembre, en el marco de las negociaciones paritarias.

La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.
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El entendimiento se trata de un aumento trimestral del 5,7%, distribuido en un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre. Además, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, pagaderos en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

"Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores", destacó el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri.

En tal sentido, advirtió sobre la crisis económica: "Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país".

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