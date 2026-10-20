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Polémica en las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de la actriz: "Él estaba fastidiado"

En el ciclo de espectáculos, mostraron imágenes inéditas de la pareja durante sus vacaciones en una playa paradisiaca. Sin embargo un detalle, aportado por un usuario, encendieron las alarmas.

La China Suárez enojada con sus hijos y Mauro Icardi enfadado en las playas de México.

La China Suárez enojada con sus hijos y Mauro Icardi enfadado en las playas de México.

Después de mostrarse juntos en Miami, la China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron al tomar un vuelo rumbo a un destino desconocido para continuar disfrutando de su luna de miel. Sin embargo, en Intrusos revelaron los detalles del viaje y dieron a conocer dónde se encuentra la pareja.

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.
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Según la información que trascendió en el ciclo, la actriz y el futbolista viajaron a México para pasar unos días en Playa del Carmen, donde se hospedaron en un exclusivo hotel de lujo. Lejos de tratarse de una escapada romántica de a dos, Rodrigo Lussich reveló que la pareja no viajó sola, sino que estuvo acompañada por los hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.

Pese a la luna de miel que vienen disfrutando tras la separación del delantero de Wanda Nara, no todo habría sido color de rosa entre ellos. Según reveló un testigo que se cruzó con la pareja durante el viaje, la actriz y el futbolista habrían protagonizado un momento de tensión que no pasó desapercibido.

"Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Y luego agregó: “Están en el complejo hospedados y me contaba gente que está conviviendo allí: 'está la China con sus hijos y la madre en este lugar".

En ese contexto, el conductor reveló el dato que llamó la atención de la pareja: “Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él”.

Frente a esto, Natalie Weber agregó que el viaje a México no fue casualidad, ya que el futbolista tendría reuniones pactadas para definir su futuro futbolístico. "Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia".

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

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"Mamá hermosa, buena y amorosa": el saludo de Mauro Icardi para la China Suárez

Sin mencionar a Wanda Nara, la madre de sus hijas, Mauro Icardi celebró la maternidad de la China Suárez con una foto desde la cama y otra de la modelo en bikini. "Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa, te amo", le escribió el futbolista a la madre de Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, aunque no compartió fotos junto a ninguno de los tres.

La actriz sí compartió en sus historias un video de sus dos hijas e Icardi jugando en el patio de su casa. Las niñas disfrutaban una pista de carrera, mientras que el deportista rebotaba una pelota en una cancha. La influencer acompañó la publicación con un emoji de manos juntas y un corazón.

Rufina también felicitó a su madre en su día y le dedicó un collage de tres fotos, en una de ellas aparecen solo la China y Mauro. "Feliz día a la mejor mamá de todas, te amo mucho", escribió la adolescente desde su cuenta de Instagram.

Las felicitaciones a la China Suárez por el Día de la Madre.

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