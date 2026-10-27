27 de octubre de 2026 Inicio
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El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y encaminó un desembolso de u$s900 millones

El Fondo Monetario Internacional lo anunció a través de un comunicado, en el que destacó "las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado" del Gobierno. El nuevo giro de dinero todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo.

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Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Ministerio de Economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que su personal técnico y la Argentina alcanzaron un acuerdo sobre la tercera revisión del programa, por lo que el organismo encaminó un nuevo desembolso de u$s900 millones. Además, el organismo volvió a elogiar las políticas económicas del Gobierno, tras la visita de una delegación al país en septiembre.

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En un comunicado, el organismo encabezado por la búlgara Kristalina Georgieva confirmó el entendimiento entre el organismo y la administración libertaria, que ocurrió luego de una serie de reuniones: "El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI, lo que permitiría acceder a aproximadamente USD 900 millones".

En tal sentido, el FMI destacó las medidas del gobierno de Javier Milei. "Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa", remarcó.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

"Sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento", agregaron en esta línea.

En tanto, subrayó la acumulación de reservas: "Las reservas internacionales netas han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente USD 4.000 millones, el Banco Central ha comprado cerca de USD 16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería ha captado más de USD 5.000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado USD 6.000 millones de sus operaciones repo, de los cuales USD 5.000 millones vencen en 2028".

"Además, el Gobierno, con el respaldo de acreedores oficiales, ha movilizado USD 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año", señaló el organismo.

La visita del FMI a la Argentina

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Joyce Wong, terminó el 30 de septiembre en Buenos Aires tras nueve días de reuniones con funcionarios argentinos por la tercera revisión del programa económico firmado en abril de 2025.

La delegación permaneció casi 10 días en el país y mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina. El propio FMI confirmó que la misión técnica encabezada por Joyce Wong concluyó sus actividades en Buenos Aires.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró previo al anuncio de este martes que la Argentina cumplió con buena parte de los compromisos establecidos y planteó la posibilidad de recurrir a un waiver si se confirma algún incumplimiento. Se trata de una dispensa que el organismo puede otorgar frente a un desvío respecto de una meta acordada en el programa.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", sostuvo Ravier durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

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