27 de octubre de 2026 Inicio
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Una por una, cuáles son las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

El excandidato presidencial tiene varios procesos abiertos ante la Justicia y una preocupación clave: en febrero, cuando termine su mandato, perderá los fueros como senador. Las maniobras investigadas involucran a una casa de apuestas y el financiamiento de un documental sobre su padre, Jair Bolsonaro.

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Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

AFP

La derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de este domingo fue un duro golpe para Flávio Bolsonaro, y no solo en lo que se refiere a sus aspiraciones políticas. Frustrado su intento de convertirse en presidente de Brasil, el senador se quedará sin fueros en febrero, cuando termine su mandato legislativo, mientras enfrenta dos causas en la Justicia de ese país.

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Medios brasileños y agencias internacionales reportan que Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos. Allí reside desde 2025 su hermano Eduardo, contra quien pesa una orden de arresto del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para que cumpla una condena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia.

Quizás previendo un escenario similar, este lunes la Justicia brasileña le prohibió a Flávio salir del país. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte. "Nunca pensé en salir del país", se defendió.

Sin embargo, el medio brasileño Metrópoles, uno de los más respetados del país vecino, consignó este martes que allegados a Bolsonaro confirmaron que se dirigía a Florida después de comunicarse a las 8 con el senador Rogério Marinho. También agregaron que viajó junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas.

El panorama judicial de Fl&aacute;vio Bolsonaro se complic&oacute; tras la derrota electoral.

El panorama judicial de Flávio Bolsonaro se complicó tras la derrota electoral.

Cuáles son las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

Flávio Bolsonaro enfrenta dos causas en la Justicia de Brasil. Ambos expedientes tramitan ante el Supremo Tribunal Federal (STF), a la espera de que se defina qué tribunal tendrá competencia. Está previsto que esto ocurra en febrero, una vez que el excandidato presidencial finalice su mandato como senador.

1. La causa por el financiamiento de Dark Horse

La primera causa se vincula con el financiamiento de Dark Horse, una película documental centrada en la vida y la carrera política de su padre, Jair Bolsonaro. En mayo, el medio The Intercept Brasil publicó una serie de audios en los que Flávio le pide al propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, que le dé unos u$s24 millones para realizar la producción.

La Justicia investiga cómo se negoció el aporte de esos fondos y para qué se usaron, ya que existe la sospecha de que no todos se destinaron a la película. Según Infobae, Vorcaro transfirió al menos u$s11 millones a Havengate Development Fund, un fondo con sede en Estados Unidos administrado por personas vinculadas con el abogado de Eduardo Bolsonaro.

El juez André Mendonça, integrante del STF, autorizó en julio que el excandidato presidencial sea investigado por posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Bolsonaro reconoce que le pidió el dinero a Vorcaro -quien cumple prisión preventiva desde 2025-, pero argumenta que se trataba de financiamiento privado para el documental.

2. La causa por sus vínculos con Willer Tomaz

La segunda causa investiga los vínculos entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, amigo personal del senador y relacionado con empresas que quedaron bajo la lupa por movimientos financieros sospechosos. En este caso, el expediente también tramita en el STF, pero lo lleva adelante el ministro Alexandre de Moraes.

Según informó Folha en base a una investigación de la Policía Federal, Flávio figuraba como "usuario master" (con permiso de administración) en una cuenta bancaria de Alcazar Holdings, una sociedad vinculada con Tomaz. La Justicia busca determinar si Bolsonaro tuvo acceso a los fondos y operó sobre ellos.

A su vez, Tomaz es investigado por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el sistema previsional brasileño, y por la circulación de fondos asociados con esas maniobras y con empresas vinculadas al sector de las apuestas. Las empresas del abogado habrían comprado pasajes aéreos para Bolsonaro y su familia en 2025. El senador negó las acusaciones y aseguró que solo mantienen una relación de amistad.

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