"Si no atiende, se pudre": Natalie Weber le puso los puntos a Mauro Zárate La panelista contó cuál es el método que usa para mantener la fidelidad de su pareja y la tildaron de "tóxica". Agregar C5N en









La mediática contó el método que usa para controlar a su pareja cuando no están juntos. Redes sociales

Natalie Weber confesó que tiene una particular forma de saber dónde está su pareja, el exfutbolista Mauro Zárate, en medio de un debate en televisión sobre la fidelidad: "Yo lo rastreo. Si no atiende, se pudre”.

La panelista de Intrusos dio su versión sobre las relaciones de pareja y los celos, y sorprendió a sus compañeros cuando contó que le puso un rastreador al celular de su pareja: "No es que desconfío, pero me gusta saber”, explicó.

La panelista de Intrusos, en América, mostró el metodo que usa para controlar a Zárate ante las carcajadas de sus colegas: “A ver si atiende... Atendéme", pidió entre nerviosa y angustiada.

NATALIE WEBER CONTROLA A MAURO ZÁRATE#PasóEnAmérica pic.twitter.com/iNeREvKtJv — América TV (@AmericaTV) June 25, 2026 En medio de las críticas, la modelo aseguró que hay un "acuerdo mutuo" para que ambos sepan dónde están. De todos modos, Weber admitió que ella es la que vive revisando la pantalla y surgierno las bromas sobre su "toxicidad".