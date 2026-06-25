"Si no atiende, se pudre": Natalie Weber le puso los puntos a Mauro Zárate

Natalie Weber confesó que tiene una particular forma de saber dónde está su pareja, el exfutbolista Mauro Zárate, en medio de un debate en televisión sobre la fidelidad: "Yo lo rastreo. Si no atiende, se pudre”.
La panelista contó cuál es el método que usa para mantener la fidelidad de su pareja y la tildaron de "tóxica".
Natalie Weber confesó que tiene una particular forma de saber dónde está su pareja, el exfutbolista Mauro Zárate, en medio de un debate en televisión sobre la fidelidad: "Yo lo rastreo. Si no atiende, se pudre”.
La panelista de Intrusos dio su versión sobre las relaciones de pareja y los celos, y sorprendió a sus compañeros cuando contó que le puso un rastreador al celular de su pareja: "No es que desconfío, pero me gusta saber”, explicó.
La panelista de Intrusos, en América, mostró el metodo que usa para controlar a Zárate ante las carcajadas de sus colegas: “A ver si atiende... Atendéme", pidió entre nerviosa y angustiada.
En medio de las críticas, la modelo aseguró que hay un "acuerdo mutuo" para que ambos sepan dónde están. De todos modos, Weber admitió que ella es la que vive revisando la pantalla y surgierno las bromas sobre su "toxicidad".
Natalie Weber está en pareja de Mauro Zárate desde 2011. Se casaron en 2012 y formaron una familia con sus dos hijos, Mía y Rocco. Zárate es un exfutbolista que se destacó como delantero y mediocampista ofensivo y es considerado ídolo en Vélez Sarsfield, aunque en 2018 cuando rompió su palabra y fichó por Boca Juniors, una decisión que generó un fuerte rechazo por parte de los hinchas de Vélez. A lo largo de su carrera jugó en el exterior, en la Fiorentina y Cosenza, en Italia, y en Birmingham City, West Ham United y Watford, en Inglaterra, y en el Al-Sadd (Qatar) y Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos), entre otros clubes.