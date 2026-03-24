IR A
IR A

"Si me quieren sacar, sáquenme": Daniela de Lucía se plantó contra el bullying en Gran Hermano

La participante rompió el silencio en el stream de Telefe y lanzó una advertencia al público. Antes, había denunciado situaciones de hostigamiento contra el grupo que integra junto a Yipio y Titi.

La jugadora interpeló al público sobre los límites del show.

La jugadora interpeló al público sobre los límites del show.

Redes sociales

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un punto de no retorno, y ahora Daniela de Lucía hizo un duro descargo en el que puso en juego su permanencia en la casa: "Si me quieren sacar, sáquenme", desafió al público.

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.
Te puede interesar:

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

La participante del reality de Telefe rompió el silencio sobre la provocación de sus compañeros y la ética del afuera. "Si pasa el bullying y la provocación adelante mío, yo voy a poner el límite", empezó.

La jugadora no se guardó nada y explicó su posición personal ante el público, que no mide las consecuencias del maltrato en medio del encierro. "¿Ustedes quieren ver a una persona que hace bullying? Váyanse a una escuela", lanzó.

La periodista se refirió al hostigamiento que, desde hace unos días, tiene como centro de las burlas al grupo de Yipio, Titi y la propia Daniela, con apodos ofensivos a sus espaldas. Las llaman irónicamente "Las Superpoderosas", pero ridiculizando esta alianza.

Embed

Además, Daniela se enteró que existen sobrenombres por el aspecto físico y la forma de jugar, principalmente contra la comediante uruguaya y la tiktoker de 23 años: las tratan de "plantas" por su perfil bajo, y de "caracoles" por su lenta respuesta al juego. "Si a mí me van a sacar por defender a alguien que le están haciendo bullying, sáquenme", concluyó Daniela en el streaming oficial de GH.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y reveló cómo está de salud: "No quería ser la primera infartada"

Danelik y Kennys habrían conversaron sobre el ingreso al programa antes de que comience Gran Hermano.

Se filtró una conversación entre dos participantes de Gran Hermano que fue previa al inicio del ciclo

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Kennys Palacios, polémico con Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

últimas noticias

La menor de edad llegó al centro médico sin signos vitales.

Tragedia en Santiago del Estero: una nena de tres años cayó de un tractor y murió aplastada

Hace 10 minutos
Barbano, de 51 años, no la pasó nada bien en el recital de AC/DC.

El mal momento que pasó Rolando Barbano en el recital de AC/DC: "Sentí el tirón y..."

Hace 16 minutos
Los bancos vuelve a abrir a las 10 a partir de este miércoles.

Los bancos bonaerenses cambian su horario de atención desde este miércoles

Hace 54 minutos
Uno de los integrantes del seleccionado nacional le cerró las puertas a un posible llamado de Boca. 

Una figura de la Selección argentina rechazó sumarse a Boca: "Cero chances"

Hace 1 hora
Lviv, ubicada a pocos kilómetros de Polonia, es una de las ciudades más alejadas del frente de batalla.

Video: Rusia atacó una iglesia en Ucrania considerada Patrimonio de la Humanidad

Hace 1 hora