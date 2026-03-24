"Si me quieren sacar, sáquenme": Daniela de Lucía se plantó contra el bullying en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un punto de no retorno, y ahora Daniela de Lucía hizo un duro descargo en el que puso en juego su permanencia en la casa: "Si me quieren sacar, sáquenme", desafió al público.
La participante rompió el silencio en el stream de Telefe y lanzó una advertencia al público. Antes, había denunciado situaciones de hostigamiento contra el grupo que integra junto a Yipio y Titi.
La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un punto de no retorno, y ahora Daniela de Lucía hizo un duro descargo en el que puso en juego su permanencia en la casa: "Si me quieren sacar, sáquenme", desafió al público.
La participante del reality de Telefe rompió el silencio sobre la provocación de sus compañeros y la ética del afuera. "Si pasa el bullying y la provocación adelante mío, yo voy a poner el límite", empezó.
La jugadora no se guardó nada y explicó su posición personal ante el público, que no mide las consecuencias del maltrato en medio del encierro. "¿Ustedes quieren ver a una persona que hace bullying? Váyanse a una escuela", lanzó.
La periodista se refirió al hostigamiento que, desde hace unos días, tiene como centro de las burlas al grupo de Yipio, Titi y la propia Daniela, con apodos ofensivos a sus espaldas. Las llaman irónicamente "Las Superpoderosas", pero ridiculizando esta alianza.
Además, Daniela se enteró que existen sobrenombres por el aspecto físico y la forma de jugar, principalmente contra la comediante uruguaya y la tiktoker de 23 años: las tratan de "plantas" por su perfil bajo, y de "caracoles" por su lenta respuesta al juego. "Si a mí me van a sacar por defender a alguien que le están haciendo bullying, sáquenme", concluyó Daniela en el streaming oficial de GH.