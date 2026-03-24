IR A
IR A

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

La cantante recordó la palabra de un artista internacional determinante para su posterior carrera con la música, cuanto todavía no estaba en sus planes.

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.

Redes sociales

Lo que empezó como un simple escena de ficción se transformó en una carrera que llena estadios, y que tiene que ver con un episodio desconocido en los inicios de Jimena Barón con la música: "Fue muy importante para mi", remarcó sobre la figura internacional de Carlos Baute.

Te puede interesar:

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

La historia se remonta a la grabación de la tira Los Únicos, y una improvisación en el set de grabación, donde el compositor venezolano-español quedó impactado con su voz. "A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló.

"La Cobra" aseguró que en esos años el sueño de cantar era impensado: "Él me insistió mucho para que cante con gente de su discográfica, cuando todavía no estaba ni en mis planes".

Embed

El intérprete de Colgando en tus manos comparte el jurado con Barón en el certamen Es mi sueño, en El Trece, y recordó que le dio lugar en el primer escenario masivo: "Le dije que era cantante porque lo hizo súper lindo. Después la invité a un concierto en el Gran Rex; nunca había cantado en un teatro y lo defendió muy bien", subrayó.

Con la simpatía que lo caracteriza, Baute miró a cámara, y lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos: “Ahora le digo que tenemos que hacer algo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

play
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Hace 24 minutos
play
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

Hace 33 minutos
Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Hace 35 minutos
La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. 

La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

Hace 36 minutos
Horacio Marín, CEO de YPF.

El CEO de YPF aseguró que la guerra en Medio Oriente "acelera la expansión del proyecto" de GNL de Argentina

Hace 37 minutos