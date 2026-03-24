"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón La cantante recordó la palabra de un artista internacional determinante para su posterior carrera con la música, cuanto todavía no estaba en sus planes. + Seguir en







El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz. Redes sociales

Lo que empezó como un simple escena de ficción se transformó en una carrera que llena estadios, y que tiene que ver con un episodio desconocido en los inicios de Jimena Barón con la música: "Fue muy importante para mi", remarcó sobre la figura internacional de Carlos Baute.

La historia se remonta a la grabación de la tira Los Únicos, y una improvisación en el set de grabación, donde el compositor venezolano-español quedó impactado con su voz. "A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló.

"La Cobra" aseguró que en esos años el sueño de cantar era impensado: "Él me insistió mucho para que cante con gente de su discográfica, cuando todavía no estaba ni en mis planes".

Embed El intérprete de Colgando en tus manos comparte el jurado con Barón en el certamen Es mi sueño, en El Trece, y recordó que le dio lugar en el primer escenario masivo: "Le dije que era cantante porque lo hizo súper lindo. Después la invité a un concierto en el Gran Rex; nunca había cantado en un teatro y lo defendió muy bien", subrayó.