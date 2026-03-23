¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano? Un periodista reveló el monto de la nueva negociación de la actriz para reingresar al reality más visto de la televisión argentina. + Seguir en







La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención. Redes sociales

Andrea del Boca se vio obligada a abandonar la casa de Big Brother tras sufrir una descompensación por estrés. Sin embargo, este lunes 23 de marzo se conoció que la actriz alcanzó una nueva negociación con la productora del reality más visto de la televisión argentina para concretar su reingreso.

“Tonta pobre tonta, una soñadora que a pesar de todo siempre cree en el amor”, cantaba una joven —aunque ya con una extensa trayectoria iniciada desde la infancia— Andrea del Boca en uno de sus mayores éxitos televisivos, la novela Zíngara. De tonta no tenía ni tiene nada: la actriz acordó un cachet diario de $1,7 millones para reingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. reveló Guido Záffora en LAM (América).

"Andrea del Boca renegoció por día, no por mes ni semana, antes ganaba 900 mil pesos por día", comenzó diciendo el periodista y agregó: "Tengo la cifra por día, un millón setecientos mil pesos, es más o menos 50 palos por mes". Según el panelista, la actriz quedó afectada por el pico de estrés y no se va a quedar por mucho tiempo dentro de la casa. "Se negoció el contrato, el tema es este, la guita la arreglo Fioribello, pero Andrea del Boca está cansada. Esta vuelta la titulan "vuelta de efecto", entra a desestabilizar la casa".

Andrea del Boca La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos. Redes sociales Este lunes, durante la gala de eliminados, Andrea del Boca vuelve a ingresar a la casa de Gran Hermano, y según se supo, los médicos ya tienen los resultados de los estudios y, al parecer, "no es nada grave”. Por su parte, el conductor Santiago del Moro llevó tranquilidad a los seguidores del programa: "Amigos, a los que preguntan por Andrea les cuento que su vuelta a la casa depende del alta médica; en caso contrario, en su lugar ingresará un reemplazo. Estas palabras aclararon el panorama de incertidumbre que rodea a la edición Generación Dorada del programa de Telefe.

Gala de eliminación Este lunes 23 de marzo se realizará la quinta gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las encuestas ya muestran las primeras predicciones sobre quién podría ser el próximo en dejar la casa en placa positiva, es decir, el participante con menos votos. Todos los concursantes habían quedado nominados por decisión del Big Brother tras un complot masivo. Sin embargo, ocho fueron salvados: Zilli, Andrea, Emanuel, Solange, Daniela, Pincoya, Yipio y Cinzia.