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Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

El estilista de Wanda Nara perdió en el mano a mano con Lola y dio a entender que tenía arreglada su salida del programa: “Te dije que te quedaras tranquila”.

Kennys Palacios

Kennys Palacios, polémico con Gran Hermano.

Redes sociales

Kennys Palacios fue eliminado de Gran Hermano 2026 tras perder el mano a mano con Lola. Pero, todo parece indicar que el resultado no lo tomó por sorpresa y dio a entender que su salida ya estaba prevista: "Te dije que te quedaras tranquila".

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.
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Mientras esperaban el resultado de la gente, el estilista de Wanda Nara intentó llevar calma a su compañera con una frase que no pasó desapercibida: “Te dije que te quedaras tranquila”. De esta manera, las redes sociales comenzaron a especular que todo estaba arreglado.

Al momento de despedirse de la casa, Kennys se mostró emocionado y no pudo contener las lágrimas. Antes de irse, le dedicó un mensaje especial a Martín, al que le pidió en voz baja: “No dejen que gane el malo”.

Una vez afuera, el conductor Santiago del Moro destacó que lo había notado muy apagado durante su paso por el reality, en relación con la personalidad más extrovertida que suele mostrar en su vida cotidiana.

Fue entonces que Kennys contó que está en pareja hace 14 años y que prefiere mantener su vida personal en privado, lo que, según él, pudo haber influido en su forma de desenvolverse dentro del juego.

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