Separada de Thiago Medina, Daniela Celis confesó cómo quiere hacer el amor: "Me gustaría..."

La exjugadora de la casa de Telefe y madre de gemelas sostuvo: “No me gusta nadie. Estoy más cerca de que me guste una mina que un flaco , hoy en día. Como que las minas como que te calientan más que el chabón paj..., ¿entendés?“.

Esta declaración dejó atónito al influencer Martín Cirio en medio de la entrevista en su canal de streaming: “¿Estuviste ya con alguna mujer?“, le dijo el streamer. ”No. Por eso creo que es también algo nuevo, algo diferente", aseguró ella.

"Pestañela" aclaró sobre su expareja y padre de Laia y Aimé que "elegimos siempre elegirnos a nosotros porque la familia siempre va a estar. Y tus hijos tienen que verte bien para que ellos estén bien. Tenes que ser el ejemplo de tus hijos vos".

En este sentido la panelista resaltó que "fueron muchas cosas, los ocho meses del embarazo, más el año y medio de las bebés", son dos años que él me venía bancando. La gente pensaba que no me entendía ni me acompañaba, pero sí, me acompañaba hace dos años”.

Daniela Celis y Thiago Medina: ¿por qué se separaron?

Daniela Celis habló de su expareja, Thiago Medina, y la causa de la separación: “No era todo traca, traca, ocho veces por día como antes. Él, divino, todo el tiempo. Me decía ‘estás hermoso, me gustás igual’. Siempre me hizo sentir deseada. Siempre me levantó el ánimo, la autoestima”, recordó.

Además, remarcó que hablaron de abrir la pareja, y ella fue muy franca: “Al principio quería, pero al principio desde antes de quedar embarazada, antes de todo. Después creo que se habló de vuelta, pero de parte de él. Yo le dije que no, que no quería en ese momento”, resaltó.