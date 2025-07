La China Suárez, de paseo con las hijas de Wanda Nara y sin Mauro Icardi: mirá las fotos

No es la primera vez que la China Suárez se muestra cercana a Francesca e Isabella.

Más específicamente, la actriz estuvo en el supermercado Asia Oriental, el cual es reconocido en redes sociales por sus videos virales. Esto se comprobó rápidamente al ingresar al perfil de Instagram del local, ya que se hicieron eco de la visita y terminaron por confirmar que se trató de algo ocurrido durante este jueves 3 de julio.

China Suárez paseo hijas Wanda Nara barrio chino La China Suárez salió de paseo con Francesca e Isabella Icardi. Capturas Instagram

Esto provocó que los fanáticos de Wanda Nara vayan en contra de la China Suárez y volvieron a acusarla de romper la familia, algo que no parece ir de la mano con la actitud de las pequeñas. Lo cierto es que, si Francesca e Isabella no quisieran estar con la actual pareja de Mauro Icardi, no existirían las imágenes virales del Barrio Chino.

China Suárez paseo hijas Wanda Nara Francesca Isabella Los fans de Wanda tomaron el paseo de la China como una provocación. LAM

Wanda Nara rompió el silencio tras el escándalo: "No me negué a entregar a las nenas"

La mediática Wanda Nara habló por primera vez sobre el reciente escándalo con Mauro Icardi y aseguró que ella intentó ayudar lo máximo posible a que sus hijas Francesca e Isabella puedan estar con su padre. Vale recordar que se filtraron videos del momento en el que transcurre una intervención policial para separarla de las pequeñas.