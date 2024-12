Iair Said, de Los domingos mueren más personas, apuntó contra el Gobierno: "Hacer cine es un acto de rebeldía"

La película está interpretada por Iair Said, Rita Cortese, Juliana Gattas y Antonia Zegers.

El actor y director Iair Said estrenó la película Los domingos mueren más personas, una comedia de humor ácido , con algunas escenas autobiográficas como el duelo de su padre. El estreno del filme se hizo en el Festival de Cine Internacional de San Sebastián y fue ovacionada.

El ese marco, el productor no dudó en criticar el desfinanciamiento del INCAA por parte del gobierno de Javier Milei y sostuvo: "Tener un sueño, proyectar y crear una película es hermoso, pero nunca te esperas que el estreno sea en estas condiciones en las que está tu país. Disfrutas pero no tanto porque sabes que los actores no tienen trabajo en Argentina".